Experiențele acreditării Erasmus+ continuă la Colegiul Național „Mihai Eminescu” din Constanța

În perioada 13-17 februarie 2023 și 20-24 februarie 2023, 7 profesori ai colegiului au beneficiat de activități de tip job shadowing în Belgia și Spania, în cadrul Acreditării Erasmus+, Acțiunii Cheie 1 - Educație Școlară - Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, nr. de referință proiect: 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397, finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+, perioada de implementare fiind 01/06/2022-31/08/2023.Astfel, în Belgia, activitatea de job shadowing a avut loc la Go!Atheneum Geraardsbergen, sub titlul: „New Methodologies, ICT, and Learning Environment Transformation”. Cadrele didactice de la CNME au asistat la ore de instruire/predare, ore de lucru în sistemul Agora, cursuri oferite elevilor Delta și ore Goalz atât teoretice, cât și practice, accentul punându-se întotdeauna pe înțelegerea modului în care funcționează aceste metode și contribuția pe care o are folosirea lor în dezvoltarea armonioasă a elevilor.Sub deviza „Spune-mi ce înveți, ca să-ți spun ce proces mental folosești!”, în perioada 20-24 februarie 2023, trei profesori – Lucreția-Claudia Portase (coordonator acreditare Erasmus+), Corina Ciucă și Alina Bianca Raftu - care au participat la o mobilitate de tip job-shadowing în Murcia, Spania, prin intermediul Idevelop Center, au învățat despre o metodă nouă și inedită. VESS Method - „Meaningful Life with Balance and Wisdom” (Metoda „O viață plină de sens, cu echilibru și înțelepciune”) este un model educațional vizionar care reunește, într-o manieră eclectică, cele mai bune abordări educaționale și de cercetare din lume, integrându-le cu un obiectiv clar de a forma indivizi echilibrați care trăiesc cu scop, adăugând valoare situațiilor pe care le întâlnesc. Scopul profesorilor a fost familiarizarea cu această metodă, care devine treptat un etalon pentru învățământul performant din Spania și prelucrarea informațiilor primite în vederea unei implementări experimentale în viitorul apropiat.„Învățarea pe tot parcursul vieții este o țintă strategică în Planul Erasmus al Colegiului Național «Mihai Eminescu», iar învățarea reciprocă este un obiectiv major. Erasmus+ oferă oportunități extraordinare de formare profesională și dezvoltare personală”, a transmis prof. Bianca-Virginia Ibadula, directorul acestui colegiu.