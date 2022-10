Elevii Colegiului „Mihai Eminescu” împărtășesc bucuria unei mobilități de învățare în Cehia

În perioada 17-21 octombrie 2022, 10 elevi însoțiți de 3 cadre didactice au vizitat prestigioasa „Gymnasium and Language School” în Zlin, Cehia, în cadrul Programului Erasmus+, Acțiunea-cheie 1: Mobilitatea persoanelor în scopul învățării, nr. contract 2022-1-RO01-KA121-SCH-000060397. Activitatea a avut ca obiectiv principal dezvoltarea și îmbunătățirea competențelor digitale și matematice prin experimentarea unor noi metode de învățare-evaluare. Astfel, elevii C.N.M.E. împreună cu 10 elevi cehi, au folosit o serie de aplicații: „Geogebra in Maths”, Kahoot, și au jucat Escape Room in Education. În ultima zi de mobilitate atât elevii, cât și profesorii români au fost invitați să asiste și să participe activ la diverse ore de curs: matematică, engleză, istorie, geografie, iar întregul program a fost îmbogățit cu numeroase activități culturale și de socializare.Impresiile elevilor și ale profesorilor sunt cele care pot povesti cel mai bine ce impact a avut această experiență asupra dezvoltării personale și profesionale. Redăm câteva dintre aceste mărturii:„O mobilitate începută și încheiată cu succes! A fost o săptămână plină de activități educaționale, de socializare, de învățare, de cunoaștere, culturale, culinare etc. Am cunoscut oameni dedicați, o școală foarte bine dotată, preocupată de starea de bine a profesorilor și elevilor săi. Există diferențe culturale, educaționale, dar noi am găsit punctele comune, ceea ce ne-a apropiat și ne-a făcut să ne simțim bine împreună. Elevii C.N.M.E. au fost bucuroși să lucreze în aplicații noi, precum Geogebra, dar și să exploreze aplicațiile deja cunoscute din noi perspective.” – prof. de limba engleză, Elena Enciu„O experiență minunată! Profesorul de matematică Michal Heczko a pregătit ateliere de lucru interactive în care le-a explicat elevilor cum se poate lucra în programul Geogebra (o temă a fost de construcții geometrice, iar o a doua temă a fost de funcții liniare), dar și cum se construiesc teste în Kahoot sau activități tip „escape room” în genial.ly. Elevii au lucrat și individual, dar și în echipe mixte, români – cehi, iar la ultimul atelier au prezentat toate materialele făcute de ei. Personal, mai lucrasem în Geogebra și Kahoot, dar nu în genial.ly. Mi–au plăcut alegerile făcute de domnul profesor și voi încerca să propun un CDȘ pe aceste teme, anul viitor.” - prof. de matematică, Georgiana Goga.„EU, ERAM, ERASMUS, EUROPA…cuvinte care au căpătat un sens odată cu experiența plecării mele într-o mobilitate Erasmus în Zlin, Cehia, 17-21.10.2022, -un proiect a cărui temă principală“ Geogebra in Math” mi-a trezit amintiri trecute legate de matematică – o materie de care m-am temut și la care am reușit să am rezultate bune doar depunând un efort mai mare, prin muncă, exercițiu… Mai mult decât atât, programul a fost o provocare pentru mine pentru că se anunțau „Quizzes in Education”, „Escape Rooms in Education”, metode digitale de care am auzit, dar pe care nu le-am aplicat în activitatea mea de zi cu zi, cred că și datorită competențelor mele digitale de nivel mediu, dar și pentru că sunt adepta relațiilor autentice, bazate pe comunicarea față în față, pe empatie, ceea ce zic eu că se diminuează mai mult, dacă stăm în spatele unui ecran. O super experiență de neuitat! Mulțumesc Erasmus+ pentru oportunitate!” – prof. Oana Zoga, consilier școlar și psiholog.„Prin acest proiect mi-am dezvoltat nu numai abilitățile tehnice în folosirea calculatorului, dar și pe cele lingvistice, mi-am făcut prieteni, am descoperit că munca în echipă poate aduce beneficii și te motivează să fii și mai bun.”- Tudor Mihnea – a IX-a A„Aceasta a fost prima mea mobilitate în cadrul unui proiect Erasmus+ a fost și o aventură pe care nu o voi uita niciodată, o experiență din care am aflat că într-o singură săptămână poți învăța o mulțime de lucruri noi și poți cunoaște multe persoane. Am învățat să folosim aplicația Geogebra, cum să construim în ea diferite forme și figuri geometrice, să le aflăm aria. Această aplicație este perfectă pentru înțelegerea mai ușoară a desenelor și a problemelor de geometrie. La nivelul școlii noastre vom implementa, cu ajutorul doamnelor profesoare de matematică, ca suport educațional Geogebra elevilor de clasa a VII-a și a VIII-a, pentru a le asigura un rezultat mai bun la teste și evaluări. O altă aplicație pe care am învățat să o utilizăm a fost Genially, o aplicație în care putem face prezentări interactive. Nu am crezut că pot învăța atât de multe lucruri despre Cehia, despre Zlin, despre cultura, istoria și sistemul lor de învățământ. Când m-am întors din această mobilitate m-am simțit un alt om, cu o nouă perspectivă asupra lumii și cu noi cunoștințe pe care vreau să le împărtășesc colegiilor și prietenilor mei. Cu siguranță nu voi uita niciodată această experiență!” – Mina Voineagu, a IX-a C„Deși am fost găzduită de un elev ceh băiat, totul a fost mai mult decât perfect. El și întreaga lui familie au fost respectuoși față de mine, mi-au oferit atât intimitate, cât și ajutor, sprijin când am avut nevoie. Mereu s-au asigurat că mă simt bine și confortabil și că am tot ce îmi trebuie. Ne-am împrietenit toți și am colaborat în cadrul activităților, dar și în timpul liber pe care l-am petrecut împreună. Diferențele culturale nu au fost o problemă, ba chiar am învățat lucruri noi unii despre alții. Sunt nespus de mulțumită de modul în care a decurs această mobilitate, am cunoscut oameni deosebiți din altă țară și am avut oportunitatea să învăț despre ei și modul lor de viață. M-am întors fericită pentru tot ceea ce am experimentat acolo și sper ca informațiile acumulate în cadrul proiectului să le pot folosi în mod constructiv în activitățile viitoare ale colegiului.” - Andra Boariu – a X-a BProf. Bianca Ibadula, directorul colegiului, mulțumește echipei de profesori și elevi pentru implicare, profesionalism, respectul arătat, empatia și bucuria de a fi parte a acestui program, Erasmus+!