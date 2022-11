Aventura celor patru liceeni constănțeni, beneficiari ai programului DiscoverEU

Comisia Europeană a oferit, din iunie 2018, când a lansat programul DiscoverEU, șansa celor peste 165.000 de tineri de a fi beneficiarii unor permise de călătorie care oferă posibilitatea tinerilor de 18 ani să-și dezvolte cunoștințele și aptitudinile și să descopere diversitatea culturală, precum și valorile comune ale Europei. O experiență de călătorie deschisă tuturor tinerilor europeni cu vârsta de 18 ani, menită să combine călătoriile în Europa cu învățarea.Recent, la finele lunii octombrie, s-a încheiat și a doua rundă de înscrieri pentru permisele de călătorie DiscoverEU, iar viitorii beneficiari își așteaptă răspunsul.Între timp, însă, ecourile experienței a patru tineri aventurieri constănțeni care au avut șansa de a fi beneficiari în prima rundă sunt încă proaspete. De aceea, Ana Dumitrache, Alexandra Trașcu, Daniel Manu (elevi ai Colegiului Național „Mihai Eminescu”, Constanța) și Alexia Anghel (elevă a Colegiului Național „Mircea cel Bătrân”, Constanța) au decis să împărtășească fabuloasa călătorie. Pentru ei „DiscoverEU – o experiență de învățare remarcabil㔄Sinceri să fim, cuvintele nu pot descrie sentimentele care ne-au străbătut corpul în momentul în care am realizat că nouă chiar ne-a ieșit ce ne-am propus – suntem beneficiari ai DiscoverEU. 18 zile, 4 adolescenți și vise mari, 4700km cu trenul, 11 orașe, 9 țări.Aventura noastră a început cu mult înainte de a ne sui în tren, încă de când am conștientizat că va trebui să ne planificăm traseul și să ne facem bugetul. Astfel, în ultima noastră vară de liceu, când alții se bucurau din plin de vacamță, noi munceam din răsputeri pentru a ne îndeplini visul și a completa suma necesară pentru a putea să călătorim în mai multe țări decât plănuisem la început.Ne-am gândit să caracterizăm locurile, în caz că veți dori la rândul vostru să vizitați aceste orașe, vom descrie traseul, plus câteva sfaturi dobândite din experiențe personale.· Orașul care ne-a depășit așteptările à Praga.· Cei mai amabili localnici à Riga.· Cel mai bogat oraș din punct de vedere cultural à Viena.· Cel mai frumos oraș de vizitat noaptea à Budapesta.· Cel mai liniștit oraș à Amsterdam.· Cel mai bun transport în comun à Berlin.· Cele mai mici prețuri à Praga, Riga.· Cel mai frumos oraș din punct de vedere architectural à Praga (arhitectură veche) și Amsterdam (arhitectură modernă)Înainte de toate, este de notat că cel mai lung drum cu trenul a fost cel care ne-a scos din țară, 20 de ore până să ajungem în Praga. Ce ne-a ajutat să avem un start eficient al întregii noastre experiențe a fost cazarea la câțiva pași de centru, fapt care ne-a permis să vizităm majoritatea obiectivelor turistice fără a folosi transportul în comun. Un alt avantaj au fost prețurile apropiate de cele din România. De asemenea, Praga este cunoscută ca unul dintre cele mai pitorești orașe din Europa, așadar nu a fost deloc o surpriză să descoperim atracții turistice, pline de simboluri, fiecare străduță având o poveste și un loc gata să fie descoperit.Următoarea oprire a fost la Berlin. Nu recomandăm capitala Germaniei, dacă nu aveți un plan bine pus la punct, deoarece distanța mare dintre atracții îngreunează traseul. Prețurile au fost mult mai mari decât în Praga, dar ne așteptam la asta. Berlin este un oraș plin de diversitate culturală, îmbinând contemporanul și istoria apăsătoare cu o lume a tineretului și a libertății. A urmat Amsterdam, oraș liniștit unde un mare avantaj este infrastructura pentru biciclete, care îți permite să străbați orașul dând la pedale. Este de notat că transportul în comun este scump, iar în final bicicletele sunt cea mai bună soluție. În Olanda, aproximativ 90% dintre oameni vorbesc limba engleză, iar majoritatea sunt prietenoși și deschiși turiștilor.Am vizitat Danemarca și Suedia într-o singură zi, profitând de trenul rapid care face conexiunea dintre Copenhaga și Malmö. În ambele orașe atmosfera este liniștită, având opțiunea de a te relaxa într-unul din mulțimea de parcuri. Un dezavantaj au fost prețurile neașteptat de ridicate și recomandăm să vă schimbați banii înainte de a intra în țară, deoarece cursul valutar este foarte ridicat, dar, cel mai bine, banii să fie pe card.Chiar dacă esența experienței DiscoverEu este de a călători exclusiv cu trenul, noi ne-am dorit să ducem aceasta călătorie prin toate tipurile de transport. Așadar, odată ajunși la Copenhaga ne-am avântat într-un zbor de aproximativ o oră și jumătate spre una din destinațiile pe care nu le vom uita prea curând, Letonia.În Letonia ne-a surprins grija și iubirea oamenilor pentru natură, oriunde aruncam privirea puteam zări o bucățică de pădure. Am vizitat capitala țării, Riga, ce ne-a surprins cu frumusețea sa, oraș similar cu Praga, prin ascunsele atracții turistice pline de povești uimitoare. Aici putem spune că am întâlnit cei mai prietenoși oameni. Penultima oprire a fost Viena, care este un muzeu în aer liber și unde o poți lua fără probleme la pas. Recomandăm minim o săptămână dedicată Vienei, deoarece sunt atât de multe de văzut. Și ultima oprire, dar nu cea din urmă, Budapesta, unde ne-am petrecut ultima zi. Ni s-a părut că se aseamănă cu București, ținând cont de poziția în Europa. Dar este fascinantă o plimbare de-a lungul Dunării pe timp de noapte.Desigur, o astfel de experiență nu constă doar în atingerea unui număr cât mai mare de destinații, nefiind o întrecere, adevărata competiție fiind cu propriile tale puteri. Toate aceste destinații creează doar un context pentru explozia de emoții la care nu se aștepta niciunul dintre noi. Tot ce știam era că nu ne mai puteam uita în urmă, ci doar în fața noastră, știind că o lume întreagă ne aștepta să o descoperim. Nu puteam sta în loc nicio clipă. Nu ne mai păsa, dacă ne-am odihnit sau dacă am mâncat destul, noțiunea timpului dispărând pe zi ce trecea.Această experiență ne-a dovedit că orice poate deveni posibil, dacă ai destulă determinare, voință și… puțină nebunie. Așa că, vă încurajăm și pe voi să nu treceți pe lângă o astfel de oportunitate pentru că, în final, cel mai frumos sentiment este atunci când realizezi cât de mult te schimbă și te ajută în dezvoltarea ta ca persoană, un proaspăt adult, experiența DiscoverEu”.