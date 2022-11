Bucuria de a dărui, lecție învățată an de an de elevii de la Școala „Gheorghe Țițeica”

Ca în fiecare toamnă de mai bine de un deceniu, și anul acesta elevii de la Școala Gimnazială Nr.30 „Gheorghe Țițeica” au participat la activitatea de voluntariat cu tema „Săptămâna legumelor si a fructelor donate", actiune în care s-au implicat, ca de fiecare dată, toate cadrele didactice din școală împreună cu colectivele pe care le coordonează, după cum informează prof. Veronica Hagi, consilier de imagine. Unul dintre dezideratele școlii este acela de a forma tineri responsabili față de semenii lor, de a-i învăța ce este generozitatea, spiritul de într-ajutorare, bunătatea.„Ne-am propus ca, pe lângă legume si fructe, să donam și produse alimentare neperisabile ambalate: făină, orez, mălai, zahăr, fasole, ulei, paste făinoase, conserve. Ne-am orientat spre familii numeroase, defavorizate, din mediul rural, urmărind dezvoltarea sufletească a elevilor noștri, o cât mai bună empatizare cu cei care au fost mai puțin norocoși decât noi și, nu in ultimul rând, să aprecieze ce și cât primesc ei de la părinți.”, a declarat prof. Georgeta Buzgaru, coordonatoarea proiectelor de voluntariat din instituția școlară sus-amintită. „Mulțumesc familiilor din comunitatea Școlii „Gheorghe Țițeica” pentru tot sprijinul dat, ca de fiecare dată, si vă asigur că puținul fiecăruia dintre noi a adus o rază de speranță unor copii care aveau atât de multă nevoie de aceasta.”, a mai adăugat aceasta.Beneficiarii acestei campanii umanitare au fost: cantina socială de pe lângă Biserica Sfânta Paraschiva din comuna Cumpăna unde mănâncă zilnic 46 copii după ce termină cursurile școlare, sub privirea blândă a preotului Ion Soare, Așezământul Filantropic „Sfântul Cuvios Arsenie cel Mare” din Techirghiol, păstorit de preotul Claudiu Banu, cantina socială de pe lângă Biserica „Sfântul Haralambie” din Constanța, Centrul de zi de pe lângă Biserica „Sfântul Gheorghe” din Negru-Vodă, unde veghează pentru bunul mers al lucrurilor preotul Viorel Damian, nouă familii numeroase din Cumpăna, aflate în mare dificultate în prag de iarnă, 20 de familii defavorizate de la ferma din satul Nazarcea, 5 familii din Palazu Mare, 8 familii din Constanța, o familie din Agigea.Încă o dată, comunitatea minunată din jurul Școlii Gimnaziale NR.30 „Gheorghe Țițeica” a dovedit că are o inimă mare, deschisă către cei care au nevoie de ajutor.