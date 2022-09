Elevii Școlii 30 au scăpat de calvarul mutării într-o altă unitate de învățământ

De același confort, am putea spune sporit față de anul anterior, beneficiază în cele două noi containere modulare de la Școala 30 și două clase de învățământ primar, ale căror învățătoare și-au dorit încăperi mai mari pentru elevii care învățaseră în… bibliotecă. Trebuie spus că o clasă din ansamblul modular are o suprafață de 45 mp, în timp ce una din școală are 48 mp.



După-amiaza învață o clasă de-a V-a, diriginte prof. Nicoleta Bercaru, care a știut să convingă părinții că nu există nicio diferență față de clasa din școală. În aceeași incintă urmează să fie dotat și pus la punct și un laborator de informatică, foarte necesar Școlii 30.





Reamintim că, pe fondul supraaglomerării sălilor de clasă, anul școlar trecut a debutat la Școala nr. 30 cu o grevă, soluția găsită de fosta conducere fiind desființarea sălii de sport, a laboratorului de fizică şi chiar a bibliotecii. Pe 15 septembrie 2021, viceprimarul Florin Cocargeanu declara că Școala 30 face obiectul unui proiect la care lucrează primăria pentru atragerea de fonduri europene în vederea reabilitării şi dotării acestei unități cu echipamente şi mobilier de ultimă generație, nefiind exclus ca acest proiect să poată include şi o mansardare, prilej cu care se vor crea săli de curs suplimentare. De precizat că încă de anul trecut era adusă în discuție montarea de containere pentru a suplini această supraaglomerare.



Chiria unui container ajunge la prețul închirierii unei garsoniere





Dintr-o discuție cu prof. Florentina Țigmeanu, directorul Școlii 30, am reținut că Inspectoratul Școlar Județean Constanța propusese în contrapartidă la containerele modulare mutarea a patru clase la Școala gimnazială nr. 6 „Nicolae Titulescu”. „Consiliul de administrație al Școlii 30 a refuzat această variantă, deoarece, pe de-o parte, nu ni s-a oferit un mod de selecție a celor patru clase care urmau a fi mutate, iar pe de altă parte am luat în calcul faptul că unii părinți au doi și chiar trei copii la școala noastră și ar fi trebuit să se împartă, dimineața și la prânz, între cele două școli”, a declarat prof. Țigmeanu.





După o vacanță mare sacrificată pe șantierul branșărilor la apă și canalizare, directoarea Florentina Țigmeanu avea să vadă containerele în curtea școlii pe 30 august. „Cei de la ALGECO s-au dovedit de un profesionalism desăvârșit, reușind să predea clasele la timp, pentru a putea începe, pe 5 septembrie, în condiții optime anul școlar. Dispunând de spații sanitare proprii, fiecare sală de clasă este dotată cu trei convectoare și două aparate de aer condiționat. De asemenea, tot mobilierul este nou, clasele având table interactive inteligente și video-proiectoare. Între sălile acestea și cele din școală nu există absolut nicio diferență, ba chiar mobilierul și dotările sunt mai noi”, afirmă același director, mulțumit că toate lucrările s-au armonizat la timp pentru un nou an școlar.





Pentru tot ansamblul de două containere modulare Școala 30 plătește 90 lei/zi. Așadar, un container ajunge să fie la prețul chiriei unei garsoniere.





Mai trebuie precizat că pentru tot ansamblul modular au fost obținute toate avizele de la Mediu, Direcția de Sănătate Publică și ISU.





Din păcate, incredibilul sau penibilul situației, în anul de grație 2022, îl reprezintă atitudinea total absurdă a unor părinți care au considerat că mutarea copiilor în containere modulare ar reprezenta un motiv de bullying, colegii urmând să râdă de cei care învață acolo. Din nefericire, genul acesta de discuții se nasc tot în familie, deci tot părinții sunt cei vinovați de agregarea într-o asemenea stare de fapt. Rușinică! Viitorul aparține generațiilor călite să-și croiască drum drept dincolo de orice răutate.





De câțiva ani, în București, mii de copii învață în containere modulare, pe fondul riscului de prăbușire, în caz de seism, a școlilor în care frecventau cursurile anterior. În săli de clasă spațioase, dotate cu toate utilitățile (apă și canalizare), cu confort termic atât pe timpul iernii, cât și pe timpul verii, aceste module au constituit soluția unei situații de criză.