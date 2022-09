Pasați și duși cu vorba, doar un sfert din elevii ucraineni și-au găsit loc în bănci la Constanța

Despre situația copiilor ucraineni la debut de an școlar, IȘJ Constanța, prin inspectorul general Sorin Mihai, a transmis următoarele: „În vederea înscrierii în unitățile de învățământ din județ a minorilor aflați în situații deosebite care provin din zona conflictului armat din Ucraina și intrați pe teritoriul României, Comisia de repartizare constituită la nivelul Inspectoratului Școlar Județean Constanța a primit și a soluționat 612 solicitări de la părinți/ reprezentanți legali și 20 de solicitări din partea autorităților competente. De asemenea, au fost soluționate și 116 solicitări pentru participare la activitățile extrașcolare, fără calitate de audient. O singură solicitare se raportează la activități de asistență psihopedagogică și consiliere”.





Întrebat în ce sens s-a produs soluționarea, același inspector general a răspuns: „Repartizându-i pe preșcolari/ elevi în clase din unitățile de învățământ din județ, ținând cont, în măsura posibilităților, de proximitatea față de rezidență și de preferințele exprimate”.





Ca de obicei, așa cum ne-am obișnuit de vreo doi ani încoace, de la IȘJ Constanța toate sunt bune și frumoase, în timp ce pe teren situația este cu totul alta. La ora actuală, un sfert din solicitările înregistrate la Inspectoratul Școlar Județean Constanța și-au găsit o soluție, prin deschiderea dovedită de conducerea Școlii nr. 16.





O altă parte dintre elevii ajunși pe teritoriul României, majoritatea de gimnaziu, studiază online, fiind în legătură directă cu școlile de acasă, din Ucraina.



„Copiii nu au nicio vină pentru toată această situație”





Cunoștință mai veche, Alexandra Simon, profesor de engleză și limba română de origine ucraineană, povestea că toată vara s-au făcut numeroase demersuri pentru a găsi clase, dar cum toate școlile constănțene funcționează la capacitate, nu s-au putut identifica soluții. „Știm că nu aparținem sistemului românesc de învățământ, dar în baza promisiunilor făcute, ne așteptam ca IȘJ Constanța să se responsabilizeze mai mult decât completarea unei cereri; nu să mergem noi să căutăm școli. După centralizarea cererilor și de către noi, am descoperit cu uimire că sunt aproape 700 de copii pentru care este nevoie de clase. Și am trecut, împreună cu colega mea, Irina, la formarea colectivelor pe clase. Copiii ucraineni nu pot fi integrați în sistemul românesc, pentru că programele noastre sunt diferite. Elevii din clasa 0 din România la noi sunt în clasa I, deci nu putem egaliza în niciun fel. Plus că Ministerul Educației român nu poate oferi, la sfârșitul anului școlar, nicio adeverință.





La majoritatea școlilor cu care am vorbit suntem în stadiu de negociere. Nu avem cuvinte să-i mulțumim doamnei directoare Simona Balteș, de la Școala nr. 16, care ne-a primit cu atâta deschidere, după atâtea uși câte ne-au fost închise. Chiar ne-a dat voie să organizăm acea festivitate, pe 1 septembrie, când este ziua educației în Ucraina.





Știm că nimeni nu este dator să pună la dispoziție clase copiilor ucraineni, chiar dacă avem cadre didactice plătite de JRS și nu cerem bani, dar copiii chiar nu au nicio vină pentru toată această situație. E păcat, pentru că ei de-abia așteaptă să se întâlnească”, a declarat Alexandra Simon.





De asemenea, am mai aflat că sunt mulți părinți ucraineni care nu se pot angaja pentru că au copii mici, de grădiniță, și nu găsesc unde să-i lase.



JRS oferă posibilitate de angajare profesorilor ucraineni





La jumătatea lunii mai, cu prilejul documentării la Școala nr. 11, aflam că JRS (Jesuit Refugee Service) România a reușit să le ofere posibilitatea cadrelor didactice să încheie contracte de muncă, în baza unui proiect aflat în implementare, intitulat SIERCAR, cu fonduri de la o organizație internațională.





Luni, 5 septembrie, într-o discuție cu Alexandra Crivilaru, reprezentant JRS România, aceasta recunoștea că organizarea de anul trecut, de la Școala 11, a fost una haotică. Dar JRS s-a implicat, sub forma unui proiect de la PLAN International. „Pe timpul verii, am organizat niște activități extracurriculare, inclusiv tabere pentru copiii prezenți, iar în paralel au avut loc demersuri la IȘJ Constanța pentru a găsi clase unde să-și poată desfășura acești copii activitățile educaționale, cu profesori de cetățenie ucraineană.





Am aflat că mai există o colaborare cu școala și grădinița privată Anastasia din Constanța, unde conducerea a fost dispusă să angajeze învățători ucraineni, pentru că există copii de ciclu primar care chiar au nevoie de pedagog cu care să comunice în limba ucraineană”, a declarat Alexandra Crivilaru, care ne-a asigurat că și la Școala nr. 40 ar urma să înceapă azi cursurile elevii ucraineni. Din păcate, școala nu a confirmat această informație.





Din tot municipiul Constanța, o singură unitate de învățământ a acceptat să-i primească. Așa că, începând de astăzi, circa 150 de elevi ucraineni de învățământ primar vor lua loc în cele cinci clase puse la dispoziție de Școala gimnazială nr. 16 „Marin Ionescu Dobrogianu”.