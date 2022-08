Este IȘJ Constanța o "relicvă" comunistă? Elevi dați afară de la dezbaterea publică

Trecând peste faptul că presei i-a fost refuzată prezența la dezbaterea publică (și probabil că a răsuflat ușurat Sorin Mihai văzând că nu a răspuns nimeni din mass-media constănțeană la convocarea pentru ora 15), o mână de elevi s-a trezit ușuită de paznicul instituției unde avea loc dezbaterea… „pentru că inspectorul nu a aprobat participarea voastră!”.





Scoși în afara Palatului Administrativ, elevii, prin liderul lor, Ariana Dudună, au declarat: „Noi, elevii, nu putem participa la o dezbatere publică a unei legi care ne privește direct, care o să dicteze cum o să învățăm noi. Am venit să ne spunem părerea în legătură cu prevederile acestei legi, ne dorim să fim auziți despre o lege dezastruoasă, care nu are alt scop decât să distrugă educația. Dar am fost dați afară, pentru că domnul inspector așa a ordonat. Vom sta aici, afară, pentru a mulțumi domnului secretar de stat Bogdan Cristescu și domnului inspector școlar general că nu ne-au primit. Ba chiar am fost dați afară!”.





În ceea ce privește simulacrul dezbaterii publice, cu audiență pe ”alese”, din cele aproape două ore și jumătate, pe mai mult de trei sferturi s-au întins monoloagele prezidiului și doar o jumătate de oră am putea spune că am asistat – prin intermediul unei transmisii „în surdină” pe Facebook-ul IȘJ Constanța – la luări de cuvânt. În cadrul acestora, prof. Vasile Nicoară a ridicat problema necesității unei selecții a elevilor în clasa a V-a, pe fondul prevederilor actuale în care liceele care nu au clasa a IV-a nu ar mai putea organiza admiteri în gimnaziu. De asemenea, foarte bine documentat a fost și cuvântul psihologului Elena Onciul, care a ridicat problema incertitudinii, în următorii cinci ani, a viitorului angajaților centrelor județene de resursă și asistență psihopedagogică. Instituții care urmează a fi comasate cu inspectoratele școlare sub umbrela unei direcții județene.





Dar oare se aștepta cineva la vreo eficiență a celor peste 60 de consultări publice naționale organizate de minister, atât timp cât această dezbatere a fost lansată în plină vacanță de vară?





Încă un hei-rup marți, 23 august, și altul miercuri, 24 august, când Ministerul Educației organizează două dezbateri online, la care sunt așteptați să se înscrie toți cei interesați să participe la adresa de e-mail consultare.legieducatie@edu.gov.ro.





Tocmai în această idee avea să acționeze ministrul imediat după lansarea legilor, când Consiliul Național al Elevilor reușea să modifice pe loc prevederea cu privire la participarea reprezentanților elevilor în consiliile de administrație ale școlilor.Luni, 22 august, însă, la Constanța, am asistat la o jenantă reacție a conducerii Inspectoratului Școlar Județean Constanța vizavi de participarea unui grup de elevi din cadrul Asociației Elevilor din Constanța la dezbaterea prilejuită de lansarea Proiectului Legii învățământului preuniversitar. Evenimentul a avut loc în sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ, în prezența secretarului de stat din cadrul Ministerului Educației, Bogdan Cristescu, dar și a unei anumite audiențe, la bunul plac al organizatorului – recte IȘJ Constanța.