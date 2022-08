STRANIE dezbatere publică organizată de ISJ Constanța! Reprezentanții elevilor dați afară!

La această oră, în sala Remus Opreanu a Instituției Prefectului Județul Constanța, se desfășoară dezbaterea prilejuită de lansarea Proiectului Legii învățământului preuniversitar, în prezența secretarului de stat din cadrul Ministerului Educației, Bogdan Cristescu, dar și a anumitor elevi, părinți, cadre didactice, manageri școlari, organizații nonguvernamentale, instituții de învățământ universitar, după cum a dorit Inspectoratul Școlar Județean Constanța.Și în timp ce la pupitru se desfășoară obișnuitul monolog privitor la „senzaționalele” prevederi ale noii legi, unui grup de elevi membri ai Asociației Elevilor din Constanța le-a fost refuzată participarea. La fel cum nici presa nu a fost acceptată la dezbaterea publică.„Noi, elevii, nu putem participa la o dezbatere publică a unei legi care ne privește direct, care o să dicteze cum o să învățăm noi. Am venit să ne spunem părerea în legătură cu prevederile acestei legi, ne dorim să fim auziți. Despre o lege dezastruoasă, care nu are alt scop decât să distrugă educația. Dar am fost dați afară, pentru că domnul inspector așa a ordonat. Vom sta aici, afară, pentru a mulțumi domnului secretar de stat Bogdan Cristescu și domnului inspector școlar general că nu ne-au primit. Ba chiar am fost dați afară!”, a declarat Ariana Dudună, președintele AEC.UPDATE ora 13,55: În acest moment, secretarul de stat și inspectorul general se roagă de cei prezenți să pună întrebări.