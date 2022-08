Cum răspunde inspectorul școlar general Sorin Mihai la acuzația de „mușamalizare a abuzului sexual în școli”

Printr-un comunicat transmis de Asociația Elevilor din Constanța (AEC) se solicită Ministerului Educației demiterea de urgență a inspectorului școlar general Sorin Mihai în urma tentativei de mușamalizare a cazurilor de abuz sexual din Liceul Tehnologic “Radu Prișcu” Dobromir!„În data de 29 aprilie, Laurențiu Ciorogaru, fost profesor în cadrul Liceului Tehnologic “Radu Prișcu” din comuna Dobromir, a fost trimis în judecată pentru corupere sexuală de minori, victimele fiind 6 elevi de-ai săi, incidentele având loc timp continuu timp de 4 ani. Noul director al liceului, Georgiana Frățilă, a observat aceste incidente pe camerele de supraveghere și a alertat Inspectoratul Școlar Județean Constanța, însă instituția a preferat să apere abuzatorii și să mușamalizeze cazul decât să protejeze copiii.În urma înștiințării ISJ, atât verbal personal, având o conversație cu inspectorul școlar general Sorin Mihai, cât și în scris, răspunsul pe care directoarea l-a primit de la ISJ a fost unul menit să o îndrume să încalce legea, să mușamalizeze abuzurile și să apere hărțuitorii, fiind sfătuită să rezolve problema la nivelul școlii printr-o cercetare disciplinară. Precizăm faptul că, în cazul săvârșirii unor fapte penale, toți funcționarii publici ce iau la cunoștință săvârșirea lor sunt obligați să sesizeze organele de urmărire penală, altfel săvârșesc infracțiunea de omisiunea sesizării. Din fericire, directoarea nu a urmat sugestiile ISJ, alertând poliția.Școala trebuie să fie un mediu menit să încurajeze dezvoltarea copiilor și învățarea, un mediu sigur, însă acest lucru nu se poate întâmpla atunci când adulții ce ar trebui să aibă grijă de copii și să contribuie la dezvoltarea lor ajung să abuzeze de poziția lor de autoritate pentru a-i agresa sexual. Incidentele de agresiune sexuală în școli au un impact dezastruos asupra dezvoltării elevilor, creând traume, probleme de anxietate și depresie.În urma ieșirii cazului în presă, Sorin Mihai a declarat în presă că incidentul părea o “joacă stupidă”, invalidând astfel complet traumele și suferințele victimelor. Din păcate, de multe ori în societatea românească abuzul sexual nu este tratat în serios, victimele primind rar înțelegerea și susținerea de care au nevoie.Atât acțiunile, cât și declarațiile inspectorului Sorin Mihai sunt nedemne pentru o persoană cu o funcție de conducere în învățământ. Amintim faptul că Sorin Mihai este la acest moment cercetat penal pentru infracțiunea sesizării în prezentul dosar. Învățământul constănțean are nevoie de lideri profesioniști, empatici, și cu respect față de legile țării, nu de apărători ai pedofililor.Solicităm Ministerului Educației să îl demită de urgență pe inspectorul școlar general Sorin Mihai de către ISJ și să condamne declarațiile și acțiunile sale!”, se arată în comunicatul de presă al AEC.“Persoana responsabilă de învățământul din județul Constanța a declarat, despre coruperea sexuală a unor elevi de către profesorul lor, că era o joacă stupidă și că acesta doar îi pălmuia în glumă. Acțiunile inspectorului școlar general nu fac altceva decât să ne dovedească încă odată că rolul său nu este decât să permită sau să încurajeze încălcarea legii în județ, în niciun caz să protejeze și să asigure interesul superior al elevilor. Sorin Mihai, prin prisma faptului că nu a alertat în secunda în care a aflat despre caz un organ de urmărire penală, a săvârșit o infracțiune gravă, pentru care acum este și cercetat, numită omisiunea sesizării. Salutăm modul profesionalist în care directoarea a gestionat cazul, în ciuda piedicilor puse de ISJ. În cazurile de abuz sexual în școli, victimele trebuie să fie abordate cu empatie și umanitate, să fie susținute, iar agresorii trebuie să fie lăsați în mâna organelor de justiție, în niciun caz anchetați la nivelul școlii. Legea e una simplă, nu e vorba de niciun fel de proceduri. Avem o lege, se numește Codul Penal, iar atunci când discutăm despre fapte penale, ea trebuie să fie aplicată. O persoană care invalidează traumele unor victime ale abuzului sexual, mușamalizează aceste cazuri, și preferă să își asume rolul de apărător al pedofililor, decât de inspector școlar general, nu are ce căuta într-o astfel de poziție.”Solicitat să răspundă acestor acuzații, Inspectoratul Școlar Județean Constanța a transmis următoarele: „Referitor la incidentele de la Liceul Tehnologic Radu Prișcu Dobromir din iarna acestui an, se impun următoarele precizări:1) Înainte de transmiterea unei informări oficiale (în 10.02.2022), directoarea Liceului Tehnologic Radu Prișcu Dobromir s-a prezentat la sediul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, unde a purtat o discuție cu inspectorul școlar de sector, apoi cu inspectorul școlar general, expunând o situație în care erau implicați profesorul liceului, Ciorogaru Laurențiu, și câțiva elevi ai unității de învățământ.Filmările au fost prezentate de pe dispozitivul electronic al doamnei directoare și nu au fost puse la dispoziția IȘJ Constanța pentru a putea fi analizate. Din fragmentele de înregistrări video vizionate la acel moment, reieșea că profesorul avea un comportament inadecvat față de elevi, așa cum de altfel a precizat însăși doamna directoare în adresa transmisă în data de 10.02.2022. Nu s-au putut distinge la acel moment, însă, gesturi care să poată fi catalogate drept agresiune de natură sexuală, dar părea să fie din partea cadrului didactic o atitudine posibil umilitoare față de copii. De altfel, doamna directoare ne-a comunicat la acel moment faptul că a discutat cu profesorul Ciorogaru, care i-ar fi spus că gesturile sale erau de încurajare, în spirit de glumă.Tocmai pentru că filmările nu ne-au fost puse la dispoziție la acel moment, iar fragmentele prezentate nu dădeau posibilitatea stabilirii unei concluzii, i-am solicitat doamnei directoare să le copieze pe un dispozitiv extern și să ni le înainteze în cel mai scurt timp. De asemenea, pentru a putea constitui probe, i-am solicitat și să se asigure că accesul la fișierele video îndeplinește toate condițiile de legalitate, doamna directoare neștiind la acel moment dacă fișierele puteau fi administrate direct de unitatea de învățământ sau era necesară o solicitare către o firmă contractată (ocupând de puțin timp funcția de director, a afirmat că nu are cunoștință despre modul în care este administrat sistemul de monitorizare video). Totodată, i-am solicitat să ne facă o informare detaliată, în scris, a celor prezentate verbal, pentru a se putea lua măsurile necesare pentru a sancționa comportamentul inadecvat al cadrului didactic față de elevi.2) În data de 10.02.2022, doamna directoare ne-a transmis printr-o adresă scrisă (care nu a fost însoțită, însă, și de probele solicitate în discuția prealabilă: înregistrări audio-video, capturi de ecran etc) faptul că s-a discutat la nivelul Liceului Tehnologic Radu Prișcu Dobromir despre „comportamentul neadecvat al domnului profesor Ciorogaru Laurențiu Alexandru față de mai mulți elevi” și că din înregistrările extrase „se observă o abatere de la conduita obișnuită a cadrului didactic, gesturile de încurajare nefiind cele obișnuite.”. În aceeași adresă, ne-a informat că a solicitat sprijin CJRAE, dar și că din discuțiile purtate cu elevii a reieșit că profesorul le-ar trimite „poze cu caracter pornografic pe whatsapp”. Nici aceste fotografii nu au fost puse la dispoziție.3) A doua zi, vineri, 11.02.2022, având în vedere formularea echivocă (finalul adresei referindu-se la „gravitatea presupuselor fapte”) și lipsa probelor solicitate, dar ținând cont de caracterul agravant al informațiilor expuse, în adresa de răspuns i-am comunicat doamnei directoare că la nivelul unității de învățământ angajatoare este necesară o „cercetare prealabilă, al cărei rezultat se va discuta/ analiza în consiliul de administrație al unității de învățământ în cauză, care va decide, dacă este cazul, începerea cercetării efective pentru abaterile prezumate săvârșite”. Am cerut să se aplice de urgență pașii procedurali specifici și să ni se comunice rezultatul analizei/ cercetării efectuate.4) Tot vineri, 11.02.2022, în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Radu Prișcu Dobromir a fost prezentată adresa IȘJ Constanța de către doamna directoare, conform informării pe care a transmis-o către IȘJ Constanța în data de 15.02.2022. Prin această adresă, ni s-a comunicat și faptul că membrii CA au hotărât, în baza probelor pe care le aveau la dispoziție, că speța nu este de competența lor. În baza informațiilor și a probelor deținute, au putut să aprecieze că faptele sunt de natură penală și au decis să sesizeze organele judiciare competente pentru a lua măsurile care se impun.5) În data de 16.02.2022, s-a comunicat din partea Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanța către IȘJ Constanța o copie a ordonanței din dosarul nr. 1162/P/2022, prin care s-a dispus „Luarea măsurii controlului judiciar, după expirarea măsurii reținerii, pe o perioadă de 60 de zile, începând cu 16.02.2022 până 16.04.2022, inclusiv, față de inculpatul C. L-A (...)”.6) Ulterior, din Ordonanța Inspectoratului de Poliție Județean Constanța cu număr intern 283657 din 14.02.2022 reiese că în 11.02.2022 s-a dispus prin ordonanță a procurorului începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de corupere sexuală a minorilor. Din aceeași Ordonanță reiese și faptul că în 14.02.2022 s-a dispus extinderea urmăririi penale în cauză cu privire la săvârșirea infracțiunii de corupere sexuală a minorilor.Față de cele prezentate, considerăm că Inspectoratul Școlar Județean Constanța și Liceul Tehnologic Radu Prișcu Dobromir au acționat cu celeritate, implicându-se conform informațiilor avute la dispoziție și conform atribuțiilor specifice în soluționarea acestei situații. În mod evident, la nivelul unității de învățământ s-au luat de urgență măsuri, chiar a doua zi de la solicitarea sprijinului și îndrumării din partea Inspectoratului Școlar Județean Constanța, așa cum reiese din documentele anexate. Aceeași măsură putea fi luată și de către Inspectoratul Școlar Județean Constanța dacă s-ar fi aflat în posesia informațiilor pe care le deținea unitatea de învățământ și dacă i s-ar fi pus la dispoziție probele. Mai mult decât atât, dacă Liceul Tehnologic Radu Prișcu Dobromir, în calitate și de angajator, dar și de deținător al probelor care puteau fi înaintate, nu ar fi acționat cu promptitudine, Inspectoratul Școlar Județean Constanța ar fi făcut demersurile necesare către organele competente, chiar și în lipsa probelor”.