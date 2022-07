Reacția inspectorului general Sorin Mihai la tensiunile de la Palatul Copiilor din Constanța

Una dintre numeroasele controverse iscate de ciudatele prevederi ale viitoarelor legi ale educației (aflate în dezbatere publică până pe 24 august) se referă la destinul palatelor copiilor din România, care ar urma să devină structuri în subordinea administrației publice locale, iar cadrelor didactice care activează actualmente în aceste instituții să li se anuleze statutul de profesori și să fie asimilați cu funcționarii publici.De altfel, o reacție a colectivului de la Palatul Copiilor din Constanța am avut ocazia să o publicăm joi, 21 iulie, semn că acolo tensiunea a atins cote înalte, la mijloc fiind viitorul a peste 50 de angajați.Probabil pe „fondul” vizitei făcute vineri, 22 iulie, la Inspectoratul Școlar Județean Constanța de Sorin Ion, secretar de stat în Ministerul Educației, inspectorul școlar general Sorin Mihai a considerat oportun să iasă cu un comentariu pe rețelele de socializare (în loc să organizeze o conferință de presă, cum ar fi fost mai firesc).Comentariul „generalului” constănțean la prevederile art. 213- 215 din proiectul de lege al României Educate poartă titlul „Palatul Copiilor Constanța trebuie să își atingă potențialul!”.Sau cam aceasta ar fi concluzia textului făcut public de prof. Sorin Mihai:„Palatul Copiilor este unitate conexă a Inspectoratului Școlar Județean Constanța, cu finanțarea cheltuielilor exclusiv de la bugetul de stat. Deși legislația școlară ar permite finanțarea din partea administrației locale, până acum nu s-a identificat și un corespondent în legislația administrației publice care să permită acest lucru.În discuțiile purtate, primarul Vergil Chițac și-a arătat disponibilitatea de a implica Primăria Constanța, pentru a se aloca sume pentru întreținerea bazei materiale a acestei unități conexe. Împreună cu viceprimarul Ionuț Rusu, am inițiat un protocol de colaborare cu Primăria Constanța, care să dea posibilitatea finanțării Palatului Copiilor și din bugetul local. În scurt timp acest protocol va primi aviz ministerial. Astfel, baza materială va putea fi utilizată în afara programului Palatului Copiilor și de către copii și tineri din Constanța care nu sunt înscriși la activitățile specifice.Demersul nostru are numeroase avantaje:· baza materială va fi reabilitată și modernizată (terenurile de sport, bazin, sală de sport etc);· parcul va fi întreținut și reamenajat, putând fi pus la dispoziția constănțenilor ca loc de promenadă;· sportul de masă va fi practicat atât în cadrul activităților comune, cât și după-amiaza sau în weekend, într-un spațiu modern;· accesul sportivilor de performanță va fi mult mai facil (de exemplu, antrenamentul sportivilor olimpici la înot se va putea derula prin acest parteneriat);· se va face o tranziție mai ușoară către înființarea, în subordinea Consiliului Municipal, a palatului copiilor, a cluburilor sportive școlare, ca instituții care desfășoară activități extrașcolare/ cu program sportiv suplimentar, conform art. 213, alin. (1) din proiectul Legii Educației Naționale”.Ar fi bine să greșească miile de angajați din palatele copiilor și să fie adevărat ce promit politicienii, dar atât de multă minciună s-a proferat încât cadrele didactice nu mai au puterea să creadă că în spatele legii nu se ascund alte interese.