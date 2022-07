Opt lucrări anulate, astăzi, la proba scrisă a titularizării, în Constanța

Astăzi, 13 iulie 2022, s-a desfășurat proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitățile de învățământ preuniversitar, sesiunea 2022, la care participat 1.030 de candidați constănțeni, arondați pe trei centre de concurs (Colegiul Național „Mircea cel Bătrân” Constanța – 363 candidați, Colegiul Național „Mihai Eminescu” Constanța – 327 de candidați, Colegiul Comercial „Carol I” Constanța – 340 de candidați).Din cei 1.030 de candidați, 130 de candidați nu s-au prezentat pentru susținerea probei scrise, 92 s-au retras, iar un număr de opt lucrări au fost anulate conform procedurii ME nr. 29917/28.06.2022.După cum informează prof. Sorin Mihai, inspector școlar general „subiectele au fost distribuite către candidați în timp util. Din momentul descărcării acestora și până la distribuirea în prima sală din fiecare centru, s-a realizat tipărirea subiectelor, verificarea cu atenție a tipului de subiect și a calității tipăririi, astfel încât fiecare dintre candidații prezenți să beneficieze de subiecte lizibile, corespunzătoare solicitărilor la înscriere și în conformitate studiilor absolvite. Subiectele imprimate se multiplică în număr egal cu numărul de candidați pentru fiecare disciplină/ tip de subiect din centrul de concurs, se reverifică (watermark, calitatea imprimării graficelor etc), se numără pentru a fi introduse în plicuri distincte pentru fiecare sală și pentru fiecare disciplină din sala respectivă. Toate aceste operațiuni s-au desfășurat în 30-40 de minute de la primirea celei de-a doua parole pentru accesarea arhivelor. La nivelul județului Constanța concursul s-a dat la 46 de discipline. Timpul alocat rezolvării subiectelor a fost de 4 ore pentru toți candidații”.Situația numărului de lucrări preluate se prezintă astfel, în număr descrescător:Limba si literatura romana, pedagogia prescolara si metodica desfasurarii activitaților instructiv-educative in gradinița de copii - 213Limba si literatura romana si matematica, elemente de pedagogie scolara, metodica predarii limbii si literaturii romane / comunicarii in limba romana si metodica predarii matematicii / matematicii si explorarii mediului in invațamantul primar (invațamant primar in limba romana) - 102Limba si literatura engleza - 63Educație fizică și sport - 59Limba si literatura romana - 59Matematica - 56Istorie - 25Geografie - 24Educatie sociala (gandire critica si drepturile copilului, educatie interculturala, educatie pentru cetatenie democratica - 21Biologie - 20Religie ortodoxa - 20Arte vizuale (educatie plastica / educatie vizuala / educatie artistica) - 19Psihopedagogie speciala - 19Limba si literatura franceza - 17Educatie muzicala - 11Fizica - 8Consiliere psihopedagogică - 7Limba germană modernă - 7Chimie - 5Limba si literatura turca materna - 5Alimentatie publica (maistri instructori) - 4Economie, educatie antreprenoriala, economie aplicata si educatie sociala - educatie economico – financiara - 4Informatica si tehnologia informatiei - 4Agricultura – horticultura - 3Educatie muzicala specializata - 3Estetica si ingrijirea corpului omenesc (maistri instructori) - 3Coregrafie - 2Energetica - 2Psihologie - 2Transporturi rutiere - 2Asistenta medicala generala (maistri instructori) 1Comert 1Economic, administrativ, posta 1Educatie tehnologica si aplicatii practice 1Electrotehnica, electromecanica, energetica (maistri instructori) 1Limba si literatura rromani materna 1Mecanica 1Mecanica (maistri instructori) 1Protectia mediului 1Transporturi (maistri instructori) 1Turism (maistri instructori) 1Numărul de posturi/ catedre vacante la nivelul județului Constanța este 228 pentru angajare pe perioadă nedeterminată (163 - mediul urban și 65 - mediul rural). De asemenea, există și 1692 de coduri ce reprezintă posibilități de constituire a unor posturi/catedre vacante în una sau mai multe unități de învățământ, pentru angajare pe perioadă determinată (917 în mediul urban și 775 în mediul rural), la care se adaugă 360 posturi/ catedre rezervate, pentru angajare pe o perioadă determinată (267 în mediul urban și 93 în mediul rural).