- Ioane, iar bei? Mi-ai promis că te schimbi şi devii alt om.- Aşa e, dragă, am devenit alt om, doar că şi ăstuia îi place să bea.Ion şi Gheorghe la bar.Dintr-o dată, Ion îi trage lui Gheorghe o palmă.Acesta zice:- Ioane, tu ai dai în glumă sau în serios?- În serios, mă, Gheorghe!- Atunci e bine, că mie nu îmi plac astfel de glume!- Ioane, vaca ta fumează?- No, da' cum să fumeze vaca?- Atunci, mă, ţi-o luat foc grajdu'!- Roşiile astea sunt de la noi sau din străinătate?, întreabă un ardelean la piaţă.- Dar de ce vă interesează? Vreţi să le mâncaţi sau să le ţineţi de vorbă?- Ce bine arătaţi azi, mamă soacră! Aţi putea fi modelul unui pictor chinez.- Ce amabil eşti, Ionele, dragă! Dar de ce unui pictor chinez?- Pentru că, de obicei, ei pictează balauri!Viitoarea soacră îşi întreabă viitorul ginere:- Am auzit că i-ai făcut fiicei mele o cerere în căsătorie.Cum de nu m-ai întrebat şi pe mine înainte?- Păi nu am ştiut că mă iubiţi şi dvs.