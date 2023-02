Elevii Colegiului ”Mihai Eminescu” povestesc experiența Erasmus în Istanbul

În perioada 30 ianuarie – 3 februarie 2023, o delegație a Colegiului Național „Mihai Eminescu”, formată din șapte elevi (Alexia Maria Lefter, Ceylyn Sebahat Tavlak, Francisc Ioan Dâncă, Daniel Alexandru Manu, Karina Andreea Panait, Călin Emanuel Zăbavă, Alexandra Frigioiu) și doi profesori (prof. Teodora Ceti și prof. Corina Ciucă), a participat, în Turcia, la Liceul Kurtköy Anadolu din Istanbul, la schimbul de elevi de scurtă durată, în cadrul proiectului Erasmus+ Acțiunea-Cheie 2 (KA229) - parteneriate strategice de schimb interșcolar, „R.E.S.I.LIEN.T: euRopEan partnerShIp to promote resiLIENce as educational Tool against early school leaving”.Delegațiile prezente au fost cele ale țărilor participante în cadrul proiectului: Turcia, Italia, Portugalia și România.Au fost prezenți, ca invitați, 21 elevi și 8 profesori cărora li s-a alăturat un numeros efectiv de participanți din partea școlii gazdă, elevi și profesori.Scopul acestei întâlniri a fost de a identifica rolul modelului în societate - care prin poveștile lor - Povestiri de reziliență - să inspire pe cei care trăiesc în contexte dificile prin activarea încrederii în posibilitatea de a atrage efecte pozitive din situații negative. Au lucrat în echipe mixte, iar rezultatul a fost extraordinar, după cum afirmă chiar participanții.Programul întâlnirii a fost diversificat și extrem de cuprinzător. Astfel, în prima zi, a avut loc o întâlnire oficială în care au fost explicate etapele următoare ale întâlnirii, activități de spargere a gheții și au fost prezentate de către fiecare echipă exemple de reziliență ale unor personalități cu rol de model al societății civile.Echipa colegiului constănțean a ales să prezinte povestea fotbalistului Gheorghe Hagi și a triatlonistei și medicului Antonela Manac, absolventă a Colegiului „Mihai Eminescu”. În cea de-a doua zi, au fost primiți la Centrul pentru imigranți IMRA, Istanbul, unde au cunoscut poveștilor unor imigranți, care au reușit să se integreze în țara gazdă. Ziua a treia a întâlnirii a continuat cu activități de cunoaștere a istoriei și tradițiilor locale. În a patra zi, au avut loc, mai întâi, discuții pe marginea cărții „The Star Outside My Window” de Onjali Q. Rauf, considerând reziliența ca o metaforă a vieții. Au urmat apoi activități pe echipe sub forma unui workshop care au vizat impresiile lăsate de lectura cărții asupra elevilor, obținerea unui desen și a unei hărți mentale a romanului, caracterizarea personajelor. În ultima zi, au fost stabiliți următorii pași ai proiectului, precum și următoarele activități ce urmează a fi derulate, până la finalizarea proiectului, 30 august 2023. Elevii și profesorii au primit certificatele de participare în cadrul unei festivități memorabile.Obiectivul principal al acestui proiect este consolidarea temei rezilienței în educație ca instrument pentru promovarea incluziunii elevilor defavorizați și cu risc de marginalizare, în virtutea contextelor școlare și teritoriale în care se află școlile.Rezultatele proiectului vor consta într-o broșură cu povești de reziliență, prezentări, o revistă online. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin programul Erasmus+.Iată câteva dintre impresiile elevilor și profesorilor participanți la proiect:„Experiențele mobilităților din cadrul proiectelor Erasmus+ reușesc să adauge de fiecare dată oportunități, contexte diferite, informații diverse și ne apropie de esența unui popor și de valorile esențiale ale educației: toleranță, comunicare, colaborare, spirit de echipă, creativitate, schimbare, reziliență. Prin programele Erasmus, ne dorim să creștem și să educăm oameni care să conteze. Mobilitatea din Istanbul, Turcia, de la Liceul Kurtköy Anadolu, ne-a demonstrat încă o dată ospitalitatea caracteristică poporului turc și ne-a încărcat de amintiri de neuitat.”- prof. Ceti Teodora,,Această mobilitate mi-a oferit o nouă perspectivă asupra vieții și va constitui pentru totdeauna o parte din dezvoltarea mea atât personală, cât și profesională. Având ocazia să văd viața dintr-un unghi complet diferit, să cunosc o cultură diferită și să creez conexiuni atât de puternice cu persoane de la sute de kilometrii depărtare, a avut un impact extrem de important asupra mea și voi păstra amintirile pe care le-am format pentru totdeauna. Un lucru ce m-a impresionat cu adevărat a fost momentul în care, vizitând Palatul Topkapi, ghidul turistic ne-a spus faptul că, din cele mai vechi timpuri, sultanii au preferat să decoreze grădinile în defavoarea palatelor pentru a-și aminti faptul că fiecare lucru se schimbă odată cu trecerea vremii, așa cum grădinile se schimbă de la un anotimp la altul. Acest lucru m-a făcut să realizez cât de important este să trăiești în prezent și să te bucuri de fiecare moment, să vezi frumusețea în tot ceea ce te înconjoară.”- Alexandra Frigioiu, XI G„Experiența Erasmus+ în Istanbul, la răscrucea dintre Europa și Asia, mi-a permis să învăț ce înseamnă cu adevărat cultura turcească, despre care până atunci cunoșteam doar frânturi din seriale sau de prin Dobrogea. O cultură pe atât de apropiată de a noastră, pe atât de diferită. Săptămâna petrecută acolo a fost luminată de lămpi din mozaic și cântată în cântec de semilună; dar cu un aer cosmopolit și îngânată de zumzetul constant al străzilor, îndulcită de rahat turcesc și bunăvoința oamenilor, întâlnită la orice pas. Mobilitatea m-a făcut să mă îndrăgostesc de oameni și Istanbul și sunt determinat să mă întorc măcar pentru încă câteva zile.” - Francisc Ioan Dâncă, XI E„Recomand cu drag tuturor elevilor care sunt interesați de proiecte Erasmus să își facă curaj și să participe, cu siguranță nu vor regreta. Genul acesta de experiență te formează, te învață să te adaptezi și totodată este și un exercițiu foarte bun de muncă în echipă, toleranță și acceptare”. - Karina Andreea Panait, XI C