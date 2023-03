LIVE TEXT Gala Excelenței și Performanței feminine reunește personalitățile Constanței. IATĂ PREMIANTELE!

Ancuța Belu: "Mă bucur foarte mult. Am o echipă de colaboratori foarte bună. Familia este cea care trebuie să te înțeleagă pentru a putea să fii o femeie de succes. Noi de multe ori trecem pe locul 2 familia. Ei sunt prioritari, dar pentru a putea dezvolta o localitate, trebuie să te dedici și să faci multe sacrificii. Voi face tot ce îmi stă în putintă să atrag mai mulți bani din fonduri europene. Este un sacrificiu care la final ne va aduce satisfacții. Vă rog să implicați femeile în administrația publică".

Următoarea premiată este Monica Vlad, directoarea Institutului Studiilor Doctorale din UOC.

Monica Vlad: "Aș dori să mulțumesc conducerii UOC. Și mai ales colegilor din Facultatea de Litere. Aș vrea să mulțumesc că acest premiu îmi este acordat în luna francofoniei. Aș vrea să mulțumesc doctoranzilor și studenților mei. Vreau să mulțumesc și familiei mele, deoarece pentru orice fel de studiu e nevoie de renunțare. Și de multe ori am renunțat la familie”.

Jurnalistei Feri Predescu i-a fost înmânat un premiu. "Mulțumesc mult pentru tot. Este o onoare pentru mine. Am avut o nelămurire. Ce înseamnă contribuție majoră la dezvoltarea socio-economica a județului Constanța. Am o singură pasiune. Jurnalismul. Vreau să spun adevărul. Am ajuns seniorul presei constănțene".

Paula Vals, fondator grupul de firme Angelo a fost premiată: "Acest trofeu reprezintă munca a peste 30 de ani de activitate cu multă determinare și mai ales a unei echipe de 240 de persoane. Suntem promotorii și păstrătorii tradițiilor românești. Încununarea pentru plăcinta dobrogeană este o mare realizare. Acest produs este pus pe harta lumii".

Judecătoarea Elena Dăscălescu, la primirea premiului a declarat: "Mă simt onorată în cadrul acestui eveniment. Sunt peste 20 de ani de activitate în domeniul juridic. Este o activitate complexă, pentru că în cadrul insolventei esti pus față în față cu diverse domenii. Am parcurs diverse proceduri si pot aminti de compania de Navigație Romline, pentru care în 2012 a fost finalizată procedura de faliment. Companiile care se află în dificultate pot beneficia de ajutorul legii. Vreau să mulțumesc colegilor mei și colaboratorilor. Vă urez o primăvară frumoasă".

Este premiată Rodica Tudoran, medic șef Unitatea de Primiri Urgente SMURD Constanța: "Foștii mei studenți sunt acum colegii mei. Acum construim împreună. Împreuna cu ei și cu susținerea dumneavoastră putem gândi un viitor mai bun pentru asistența medicală și pentru siguranta cetățenilor".

A fost premiată și jucătoarea de tenis de masă Eliza Samara. În aceste momente se află la o competiție în Singapore și nu a putut participa la ceremonie.

În acest moment are loc Gala Excelenței și Performanței feminine, în organizarea Consiliului Județean Constanța, în parteneriat cu Universitatea Ovidius din Constanța și CCINA, la Grand Ball Melody.Evenimentul reunește personalități constănțene din domeniul economic, sănătate, turism, sport și media și are ca scop premierea doamnelor care aduc o contribuție majoră în dezvoltatea socio-economică a Constanței.Mihai Lupu, președintele Consiliului Județean: "Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la acest eveniment. Societatea noastră are nevoie de repere. Noi ne raportăm la valorile acestor repere. Acești oameni minunați vor deveni repere. Avem nevoie de repere, de oameni onești. Avem nevoie de profesori. Avem nevoie de oameni sănătoși care să empatizeze cu suferințele altor oameni. Avem nevoie de oameni cărora să le pese de oameni. Un element esențial este viața culturală. Avem nevoie de dezvoltare economică, de antreprenoriat. Toate femeile merită să fie premiate pentru că sunt mame. S-au sacrificat pentru ca copiii lor să devină cineva. Doresc ca această seară să devină un reper pentru noi".Raluca Trandafir, prorector Universitatea „Ovidius”: "Mă bucur că ne aflăm în acest cadru festiv. Ne exprimam întreaga apreciere pentru doamnele pe care le premiem astăzi. Doresc să vă spun că această gală reprezintă o dovadă în plus a faptului că UOC este alături de administrația publică. De curând am realizat consorțiul pentru un învățământ dual preuniversitar și universitar. Acest consorțiu își propune crearea unui campus. Trebuie să conștientizăm faptul că femeile au un rol foarte important în societate. Vă felicit, stimate doamne!".Roxana Serescu: "Suntem parteneri la acest consorțiu. Salut ințtiativa CJC de a organiza această gală. Vedem foarte multe femei în funcții de conducere. Sunt mândră că unul dintre domeniile care va fi premiat este mediul de afaceri. Sunt doamne pe care le cunosc de mulți ani și le admir și le respect. Ar fi bine să facem o tradiție să respectăm această gală și să o organizăm în fiecare an".La domeniul administrație a fost premiată Ancuța Belu, primarul comunei Mihail Kogălniceanu.