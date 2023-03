În premieră! Cum va arăta potențialul Consorțiu pentru învățământ dual regional "Tehno-Dobrogea"

Reamintim că, la finele anului trecut, Ministerul Educației a lansat apelul de proiecte competitive „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor regionale pentru învățământ dual”, odată cu alocarea financiară de 338 milioane euro (valoare eligibilă din PNRR, fără TVA), un pas important spre dezvoltarea învățământului dual profesional în România.



Valoarea maximă a unui proiect al consorțiului regional de învățământ dual este de 21,12 milioane euro. Prin consorțiile de învățământ dual se dezvoltă campusurile profesionale integrate în care se desfășoară învățământul liceal dual și învățământul universitar dual și care reprezintă parte a infrastructurii școlare, infrastructurii universitare, infrastructurii operatorilor economici și a partenerilor, pusă la dispoziția consorțiului pentru procesul de învățământ, fără scop patrimonial.



Unde va fi amplasat sediul potențialului consorțiu





Atât conf. univ. dr. Dan Iliescu, rectorul Universității „Ovidius”, cât și conf. univ. dr. Alexandru Bobe, prorector, au participat vineri, în sistem videoconferință, atât la ședințele fulger pe comisii, cât și la ședința extraordinară, prilej cu care au oferit amănunte legate de potențialul consorțiu.











Universitatea „Ovidius” din Constanța va avea rolul de lider de consorțiu, având alături ca parteneri nu mai puțin de 45 de entități, respectiv șase UAT-uri (Constanța, Medgidia, Năvodari, Cernavodă, Negru Vodă), 12 licee tehnologice: șapte din Constanța, două din Medgidia și câte unul din Năvodari, Cernavodă și Negru Vodă, 19 operatori economici, patru asociații patronale/profesionale, Instituția Prefectului, IȘJ Constanța, CCINA și CNCAN.





Implicarea municipiului Constanța în proiect nu necesită alocarea de fonduri de la bugetul local. Pe parcursul derulării proiectului, municipalitatea va primi 1.170.000 lei, care vor fi distribuiți sub formă de burse elevilor din cele șapte unități de învățământ din municipiul Constanța care fac parte din acest consorțiu.











La finalul ședinței extraordinare, rectorul Dan-Marcel Iliescu a dorit să mulțumească pentru mobilizare consilierilor locali și să precizeze că dincolo de interesul instituției pe care o conduce este vorba despre un proiect foarte mare „care transcende interesul universității noastre“. „Este un proiect la care noi nu am mai avut acces de cel puțin 20 de ani și de care beneficiază comunitatea locală și cea regională. Ne bucurăm că am putut să intrăm în acest proiect și că am avut la dispoziție terenul, care este un mare avantaj. Mergem cu încredere la evaluare, deși să știți că ne «batem» cu Galațiul și cu Buzăul”, a conchis rectorul Dan Iliescu.





Clădirea potențialului consorțiu va fi situată între actualele corpuri A și B din campusul universitar, cu comunicare tip pasarelă închisă către corpul A, după cum se poate vedea din planșele puse la dispoziție chiar de rectorul Universității „Ovidius”.





S-a mai făcut încă un pas extrem de important pentru acest proiect care ar putea aduce beneficii extraordinare învățământului în județul Constanța, atât preuniversitar, cât și universitar.