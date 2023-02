În premieră, Universitatea ”Ovidius” va organiza crosul Ovidio Running

În perioada 22-23 februarie 2023, o delegație a Universității „Ovidius” din Constanța (UOC) a participat la prima întâlnire transnaţională organizată la Sulmona (Italia), în cadrul proiectului Strategy and Capacity building for Ovidio Running in Europe (SCORE), finanțat prin Programul european Erasmus Plus.„În cadrul evenimentului s-a stabilit componenţa comitetelor locale şi a celor internaţionale responsabile de organizarea crosului Ovidio Running, care se va desfăşura în acest an, în premieră, în trei ţări diferite. Astfel, primul eveniment va avea loc în România, la Constanţa, în luna mai, iar următoarele două manifestări sportive vor fi organizate, pe rând, în toamnă, în Italia, la Sulmona şi în Grecia, la Corinth. Având rol de ambasadori, studenţii vor fi implicaţi activ în fiecare etapă de organizare a manifestărilor, încurajând dezvoltarea valorilor comune şi a spiritului civic, prin sport”, a precizat conf. univ. dr. Cristian Popa, managerul proiectului din partea UOC.Proiectul SCORE își propune să dezvolte un model organizațional pentru evenimente sportive, durabil, digital, incluziv și legat de elementele culturale caracteristice teritoriului local.Proiectul Strategy and Capacity building for Ovidio Running in Europe (SCORE), contract nr. 101090860, finanțat cu 400.000 Euro prin Programul european Erasmus Plus, Acțiunea-Cheie 2: Parteneriate de cooperare în domeniul sportului, este implementat în perioada ianuarie 2023 - decembrie 2024, în cadrul unui consorţiu din care fac parte opt organizații: Universitatea Ovidius din Constanța (România) - instituţie coordonatoare, Clubul Sportiv Farul Constanța (România), European Culture and Sport Organization (Italia), Instituto di Istruzione Superiore Ovidio (Italia), ASD Runners Sulmona (Italia), European Platform for Sports and Innovation (Belgia), SPORTCAMP Single member SA (Grecia), Homo Educandus Agogi (Grecia).