IPS Teodosie, după câștigarea procesului cu Universitatea "Ovidius": "Sunt bucuros că pot să merg să predau ca titular"

Reamintim că, în vara anului 2021, ÎPS Teodosie a solicitat universității constănțene posibilitatea de a fi profesor universitar titular, deși împlinise vârsta de pensionare (65 de ani) încă din 2020. Întrucât Universitatea i-a refuzat cererea invocând articolul 289 alineatele 1 şi 6 din Legea Învăţământului, Arhiepiscopul Tomisului a contestat decizia Senatului Universității.





„De astăzi (joi, 19 ianuarie – n.r.), ÎPS Teodosie redevine profesor titular, asta după ce Senatul îi respinsese cererea, având în vedere vârsta de pensionare. Pe fond, acțiunea s-a respins, iar în recurs ÎPS a câștigat”, a transmis avocatul Adrian Cuculis.





Pe de altă parte, Arhiepiscopul Tomisului a transmis un mesaj în cadrul unei emisiuni de la Radio Dobrogea: „Încă o dată s-a dovedit că Justiția poate fi justă, pentru că nu doar avocații, ci judecătorii au avut discernământ și au judecat firesc. Pentru un ierarh care-i profesor predarea este esențială. Eu port grijă pentru toți din Arhiepiscopia Tomisului și mai ales de dascălii și studenții din Facultatea de Teologie. Eu, după ce am primit această sancțiune, să zicem, să nu mai predau, să fiu împiedicat să îndeplinesc această misiune, am considerat ca ceva nefiresc. Eu m-am adresat mai întâi specialiștilor din Ministerul Educației, care s-au interesat și au spus că este o mare lipsă. N-au prezentat nicio metodologie. În fiecare an se făcuseră prelungiri și aveau și metodologie. În anul în care am fost pensionat n-a mai fost nici metodologie și-atunci specialiștii de la minister mi-au spus că este ceva tendențios. De aceea, dacă vreți să predați mai departe Justiția vă va apăra și vă va da dreptul, mi-au spus specialiștii, care au avut dreptate și le mulțumesc. Fără să-mi spună ei n-aș fi pornit această acțiune. S-au mirat și ei cum de nu există metodologie. Eu le mulțumesc și avocaților, dar mai ales judecătorilor, care s-au dovedit de fiecare dată oameni drepți care au conștiință și judecă după această conștiință. Judecătorul cel mai drept este conștiința. Le mulțumesc și nu comentez decât atât: sunt bucuros că pot să merg să predau ca titular, așa cum mi-a transmis avocatul. În primul an am predat fără nicio plată, nici măcar plata cu ora. Doar la doctorat. Un alt abuz, nu am fost admis nici la plata cu ora”, a mai spus IPS Teodosie.





„Casează în tot hotărârea atacată şi, rejudecând, dispune: admite în parte cererea. Dispune anularea Hotărârii Senatului (Universității „Ovidius”) nr. 623/29.07.2021 numai în ceea ce îl privește pe reclamant. Respinge restul capetelor de cerere. Definitivă”, se arată în sentință.