Liceenii de la „Decebal” s-au alăturat studenților, într-o activitate interactivă

American Corner Constanța a găzduit recent prelegerea "New Mexico: Land of Enchantment" / "New Mexico: Tărâm Fermecător", susținută de conf. univ. dr. Ludmila Martanovschi, coordonatorul programului de studii de licență studii americane de la Facultatea de Litere, a Universității „Ovidius” din Constanța.Organizată în cadrul grantului GR-22_U.S. Department of State FEDERAL ASSISTANCE AWARD – GRANT, SRO10022GR0035, prezentarea a informat despre geografia, istoria, arta și obiectivele turistice ale statului New Mexico. Cadrul didactic, profesoară Elizabeta Bădoiu de la Liceul Teoretic „Decebal” din Constanța și cei 26 de elevi prezenți au rezolvat exercițiile interactive propuse în cadrul evenimentului, au adresat întrebări legate de prezentare și s-au arătat interesați de a vizita Santa Fe, Albuquerque și alte locuri memorabile despre care au aflat cu această ocazie.