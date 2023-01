A încetat din viață un apreciat și discret universitar constănțean

Prof. Angela Doicescu, de la Colegiul de Arte „Regina Maria”, i-a adus un ultim omagiu celei care a fost Gabriela Ionescu, profesoară de limba italiană, cadru didactic universitar în anii ‘90, la Universitatea ”Ovidius”, care a încetat din viață sâmbătă, 28 ianuarie. „Un OM de o eleganță, de o discreție și de o bunătate cum rar întâlnești!Doamna prof. Carmen Pavel-Rugină și cu mine îi datorăm enorm! Am avut-o profesoară, apoi ne-a devenit prietenă, confidentă, am colaborat și am vibrat împreună pentru limba italiană.Împreună cu doamna prof. Kamelia Efrimov – colegă de facultate a doamnei Gabriela Ionescu, și prietenă de o viață - azi, dar în toate zilele ce vor urma de acum înainte, lacrimile și rugile noastre sunt pentru GABI a noastră.Gabriela Ionescu lasă un gol imens în sufletele noastre, dar mai ales în mica noastră comunitate italienistică din România.Dumnezeu să o odihnească în pace!”.