Părinții copiilor de la Grădinița ”Roboțel” s-au săturat! „Plătim impozite ca să-i ducem pe cei mici la 13 grade”

În urmă cu o săptămână, întrebat dacă sunt probleme cu agentul termic în unitățile de învățământ, prof. Sorin Mihai, inspectorul școlar general, a răspuns, criptic ca de obicei: „Toate unitățile de învățământ și-au asigurat, conform raportărilor directorilor, stocurile necesare de combustibil solid. Cele care sunt racordate la rețelele de termie ale localităților au agent termic furnizat. Situații excepționale sunt cele semnalate de către furnizorii de agent termic, în cazul avariilor sau în cel al lucrărilor de reabilitare”. Și, ce să vezi, părinții preșcolarilor de la Grădinița „Roboțel” sunt aduși în pragul disperării din cauza frigului din săli ce are ca efect îmbolnăvirea frecventă a copiilor.Vestea că se dârdâie în clase a „răsuflat” de la părinții elevilor Liceului Teoretic „George Călinescu” din Constanța. Dar cum inspectorul general nu fusese anunțat de către directorul liceului, la sesizările presei a luat legătura cu directorul Termoficare și a solicitat ca aceste situații să fie comunicate rapid ISJ Constanța. „De asemenea, am luat legătura cu directorii, pentru a ne informa la prima oră dacă sunt probleme, astfel încât să putem lua măsuri. Poate fi modificat programul din ziua respectivă, în sensul reducerii timpului petrecut la școală, situație în care direcțiunea transmite o informare către ISJ Constanța”, a mai transmis prof. Sorin Mihai.Iar directorul Societății Termoficare a fost extrem de rapid (!?!). Ca dovadă că ieri dimineață, când au venit profesorii și elevii la Colegiul Național de Arte „Regina Maria” din Constanța au intrat într-un… frigider. „Am înțeles că avaria a fost de azi-noapte (duminică, 29 ianuarie, spre luni, 30 ianuarie – n.r.), așa încât cei de la Termoficare puteau să mă anunțe măcar la ora 6”, afirmă prof. Anca Dragomir, directorul colegiului, care a informat imediat inspectorul școlar de sector că va proceda la reducerea cursurilor în ziua de luni, 30 ianuarie, scurtându-le cu două-trei ore pe serie. Așa încât elevii care au avut cursuri de dimineață au terminat la ora 12, iar cei de după-amiază, au terminat la ora 16. Măcar au avut noroc că a mai bătut soarele și jumătate din clase au avut… încălzire solară.Mai trist este, însă, pentru elevii și preșcolarii ale căror unități situate pe strada Nicolae Iorga nu au mai beneficiat de căldură de mai bine de o săptămână. Este vorba despre gimnaziul Colegiului Național „Mircea cel Bătrân” și Grădinița cu program prelungit „Roboțel”, unde au fost relocați și preșcolarii de la Grădinița „Mugurel”, aflată în proces de reabilitare.Luni, 30 ianuarie, părinții preșcolarilor au fost anunțați, pe repede înainte, să vină să-și ia copiii. Adică în loc de program prelungit, la ora 12,30-13 au evacuat incinta, care devenea din ce în ce mai… sloi.„Nu este vina grădiniței noastre, noi am încercat tot posibilul să încălzim sălile de grupă. Este complet neadevărat că am interzis să se încălzească sălile. Oricine poate să constate că noi încercăm să le încălzim, dar sălile sunt foarte mari și nu au caloriferele noastre aceeași capacitate cu celelalte. Să sperăm că se va rezolva, așa cum ni s-a promis”, a declarat Mihaela Dardac, directorul grădiniței. În plus, ea a adăugat că încă de joi, 26 ianuarie, a fost anunțat ISJ Constanța că s-a luat legătura cu cei de la punctul termic. „Ni s-a promis că se rezolvă în cursul acelei seri, dar nu s-a rezolvat. Vineri a venit căldura pentru o perioadă de câteva ore, dar în cursul serii iar s-a oprit, pentru ca azi dimineață să constatăm că nu este căldură și iarăși am făcut solicitări și reclamații. O doamnă de la Primărie m-a sunat și mi-a promis că în cursul dimineții de mâine (azi, 31 ianuarie – n.r.) vom avea căldură”, a mai spus același director.„Nu se poate ca o dată la două-trei săptămâni să-ți vină copilul bolnav acasă”Fiul familiei Voicu este unul dintre copiii care a ajuns de la Grădinița „Mugurel” la „Roboțel”. Ieri, 30 ianuarie, tăticul – Cristian Voicu, era foarte supărat. „Nu este prima oară. Și iarna trecută am avut aceleași probleme și am fost nevoiți să îmbrăcăm copiii foarte gros. La noi, astăzi, a fost prima zi de grădiniță după ce o săptămână și jumătate a stat acasă, pentru că a fost bolnav. De la băiat a luat și fata, apoi și soția, după care am luat eu. Concedii medicale peste concedii medicale. Nu se poate ca o dată la două-trei săptămâni să-ți vină copilul bolnav acasă că este frig în grădiniță. Sunt zile în care aducem copilul cu încredere la grădiniță, că au căldură, după care, pac, ne anunță «vedeți că astăzi n-avem căldură», chiar azi de dimineață, «dați haine mai groase la copil». Trăim în secolul 21 în anul 2023 în care tehnologia zboară ca gândul, iar noi ducem copiii să doarmă la grădiniță cu haine groase. Plus de asta am auzit că nu se pot folosi aeroterme pentru că nu fac față siguranțele. La televizor se vorbește pe toate canalele că se face totul pentru condiții de învățământ moderne, pentru că ei sunt viitorul și de fapt educatoarele sunt obligate să facă economie, să nu le vină facturile mari la curent. Ca să nu mai spun că am ajuns cu el în spital și nu aveau nici măcar perne în urgență sau pe secție. A trebuit să aduc medicamentele de acasă”, a declarat revoltat Cristian Voicu care a venit și cu o soluție: „Așa cum s-a putut să ne mute la această grădiniță, tot așa, pentru că nu se găsește o rezolvare cu furnizarea căldurii, să ne mute în altă unitate, în care sunt condițiile necesare”.La rândul ei, Andreea Manole, mămica a doi gemeni, băiat și fată, în vârstă de 5 ani, care învață la Grădinița „Roboțel” era foarte revoltată de faptul că ieri, la prima oră, erau 13 grade în sala de grupă. „Extraordinar de frig. Săptămâna trecută, miercuri (25 ianuarie – n.r.) mi-a făcut temperatură unul dintre ei și nu l-am mai adus până astăzi. S-au folosit aeroterme doar într-o sală, în care au fost aduși și de la alte grupe, în condițiile în care acum trei săptămâni au primit măști. Să poarte copiii măști? Pentru ce plătim taxe și impozite, pentru ce? Să repare instalația electrică, pentru că nenorociri de genul acesta se vor tot întâmpla și trebuie găsită o soluție alternativă”, a declarat, cu lacrimi în ochi, Andreea Manole.Și cum cei de la Termoficare au declarat că rețeaua este foarte veche și astfel de avarii se vor mai întâmpla, ne gândim că propunerea lui Cristian Voicu chiar este de luat în considerare.