Un reputat cercetător științific al Academiei Române conferențiază la Universitatea ”Ovidius”

Cercetător științific I la Institutul de Istorie „Nicolae Iorga” al Academiei Române, Constanța Vintilă va susține, joi, 9 martie, la Universitatea „Ovidius” din Constanța (UOC) conferința cu titlul „Modă și lux pe drumul imperiilor în secolele XVII-XIX”. Prelegerea va fi urmată de un dialog cu Ovidiu Cristea, cercetător științific I, director al Institutului de Istorie „Nicolae Iorga” și conf. univ. dr. Emanuel Plopeanu, decanul Facultății de Istorie și Științe Politice din cadrul universității constănțene.Conferința este realizată în parteneriat cu Editura Humanitas și va avea loc, începând cu ora 12.00, în Sala Senatului din campusul universitar – Corp A (Aleea Universității, nr.1).Constanța Vintilă este doctor în științe începând cu anul 2004, cu teza „La construction et la désunion du couple. Les jeux du mariage dans la Valachie au XVIII siècle”, susținută la École des Hautes Études en Sciences Sociale, Paris, fiind o cercetătoare recunoscută a istoriei mentalităților din regiunea sud-est europeană. A publicat numeroase volume și studii științiifice, dintre care amintim: „Patimă și desfătare. Despre lucrurile mărunte ale vieţii cotidiene în societatea românească (1750–1860)”, Humanitas, București, 2015; „Evgheniţi, ciocoi, mojici. Despre obrazele primei modernităţi românești (1780–1860)”, Humanitas, București, 2013; „În șalvari și cu ișlic. Biserică, sexualitate, căsătorie și divorţ în Ţara Românească a secolului al XVIII-lea”, Humanitas, București, 2004, reeditare în 2011; tradusă în germană cu titlul „Im Schalwar und mit Baschlik. Kirche, Sexualität, Ehe und Scheidung in der Walachei im 18. Jarhundert, Frank & Timmme”, Berlin, 2013; „Focul amorului: despre dragoste și sexualitate în societatea românească (1750–1830)”, Humanitas, București, 2006; tradusă în germană cu titlul „Liebesglut: Liebe und Sexualität in der rumänischen Gesellschaft 1750–1830”, Frank & Timme, Berlin, 2011.Constanța Vintilă a câștigat, în premieră pentru România, un proiect European Research Council (ERC), cu titlul: „Luxury, Fashion and Social Status in Early Modern South-Eastern Europe”, în valoare de aproximativ 1,4 milioane euro. În cadrul acestui proiect a fost publicat volumul colectiv „Lux, modă și alte bagatele politicești în Europa de Sud-Est în secolele XVI-XIX”. Nu în ultimul rând, Constanța Vintilă este o prezență constantă în spațiul public, în calitate de editorialist la „Dilema Veche” și consultant istoric la filmul „Aferim”, în regia lui Radu Jude.