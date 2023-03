Harababura cardurilor de energie! "Sistemul de plată merge foarte greu!"

Practic, aceasta este o măsură luată de statul român pentru a contribui la creșterea calității vieții și la diminuarea considerabilă a riscului de excluziune socială, prin asigurarea capacității gospodăriilor că își asigură serviciile energetice necesare, la costuri accesibile.





Ce înseamnă pentru unii cetăţeni acest card de energie? Uneori, este o mare bătaie de cap. „Eu am vrut să achit o factură online, după care a trebuie să aştept aproximativ zece zile răspuns. În final, tot nu am reuşit. Am încercat din nou, aştept din data de 28 februarie şi nu am primit răspuns, iar în scurt timp vine ziua de scadenţă şi nu pot plăti”, ne-a declarat Viorel G. din Constanţa. „Eu am aşteptat o săptămână, dar am primit confirmarea de plată către furnizor. Sistemul merge foarte greu şi mă gândesc că totul este din cauza numărului mare de solicitanți online”, a precizat Corina V. „Chiar dacă se mai aşteaptă pentru plăţi, eu sunt mulţumită. Aceşti bani ne sunt de mare ajutor”, a adăugat Camelia F.



86,43% din beneficiari au primit cardurile în Constanţa



Pentru a vedea cum se desfăşoară la Constanţa plăţile cu cardurile de energie şi care este situaţia pe plan local, am solicitat informațiile necesare structurilor de specialitate din cadrul Companiei Naționale Poșta Română. Reprezentanţii companiei ne-au declarat că, până acum, la nivelul județului Constanța au fost primite spre distribuire peste 56.000 de trimiteri ce conțin carduri pentru energie. Până la această oră, au fost distribuite 48.500 de bucăți, respectiv un procent de 86,43%. Pentru restul, factorii poștali au lăsat aviz, deoarece beneficiarii fie nu au fost găsiți la domiciliu, fie și-au schimbat, între timp, adresele.



Întrebaţi dacă şi în judeţul nostru au fost primite de către beneficiari înștiințări, în loc de carduri, așa cum s-a întâmplat în alte județe ale țării, angajaţii Poştei au precizat că în județul Constanța au sosit peste 21.000 de trimiteri ce conțin înștiințări către persoane vizate să primească un card de energie, dar care au fost identificate ca neeligibile în urma verificărilor. Totodată, au mai sosit și un număr de 3.180 de înștiințări pentru asociațiile de proprietari, de la MIPE, privind procedura de lucru în utilizarea cardurilor de energie.





În prezent, a precizat Alina Bădălan, coordonator al structurii Comunicare și Relații publice, în unitățile poștale, activitatea se desfășoară fără niciun fel de probleme. „Există un anumit timp de așteptare în încasarea unui card de energie, unul redus de altfel, și asta deoarece facturile furnizorilor conțin și alte servicii ce trebuie excluse din încasare. Îi informăm, însă, de fiecare dată pe beneficiarii noștri în privința acestui aspect. Legat de numărul de angajați care prestează serviciul de încasare, cu personalul existent la nivel de județ, îndeplinim cu bine această nouă sarcină”, a declarat aceasta, pentru „Cuget Liber”.



Mare atenţie, însă! Persoanele care au primit carduri de energie trebuie să fie foarte atente, pentru că au existat cazuri în care au primit carduri de energie cetăţeni al căror venit depăşeşte suma de 2.000 lei. Cei care se află în această situație este bine să nu efectueze plăți înainte de a suna la call-centerul Poștei Române, ca să se asigure că sunt eligibili, ca să nu fie puşi în situația în care, după ce au achitat diverse facturi, să fie obligați să restituie banii.





Pentru cei care nu ştiu, cardul de energie are valabilitate până la data de 31 decembrie 2023, dar plățile se pot efectua la oficiile poștale până în data de 27 decembrie. În baza cardului se pot efectua plăți în următoarele perioade: pentru tranșa I - valoare de 700 lei, în perioada 20 februarie- 30 iunie 2023; pentru tranșa a II-a - valoare de 700 lei, în perioada septembrie 2023 – 27 decembrie 2023.





Zilnic, oficiile poştale din judeţul Constanţa sunt asaltate de zeci de beneficiari ai cardului de energie, dornici să își plătească facturile. La fel ca şi în restul ţării, din când în când, oamenii mai au parte şi de surprize: ba nu sunt bani pe card, ba primesc acasă doar înştiinţările, în loc de carduri. În ceea ce-i priveşte pe beneficiari (care nu au venituri mai mari de 2.000 de lei), ei spun că orice ajutor este binevenit şi că aceste carduri le sunt de un real folos, având în vedere cheltuielile mari pentru facturi, medicamente, dar mai ales alimente.