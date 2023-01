Cardurile de energie vor ajunge la populaţie în luna februarie

Potrivit Ministerului Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), de acest ajutor beneficiază pensionarii peste 60 de ani, inclusiv, cu venituri sub 2.000 lei, inclusiv, pensionarii de invaliditate, cu venituri sub 2.000 lei, inclusiv, persoanele cu handicap grav, accentuat sau mediu, cu venituri sub 2.000 de lei, inclusiv, familiile cu alocaţie de susţinere, familiile/persoanele cu ajutor social. Practic, venitul net per coabitant, la nivelul unui loc de consum, nu trebuie sa depăşească 2.000 lei.







Reprezentanţii MIPE precizează că aceste carduri pot fi folosite la plata facturilor curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului, putându-se face mai multe plăţi, către mai mulţi furnizori, până la epuizarea sumei. Atenţie! Plăţile se fac prin mandat poştal şi nu se pot efectua mai mult de opt plăţi/loc de consum pe durata programului de sprijin





Ajutorul vizează aproximativ patru milioane de persoane cu venituri mici, printre care și pensionari sau persoane cu dizabilități. Precizăm că Executivul a aprobat, luna aceasta, ordonanţa privind instituirea unor măsuri de sprijin suportate parţial din fonduri europene aferente politicii de coeziune 2014-2020, categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, respectiv energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire. Voucherele vor fi primite în două tranșe, în februarie și iulie.