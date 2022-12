În sfârșit, românii îngrijorați primesc vești bune! "A fost aprobat modelul cardului pentru plata facturilor la utilități"

Potrivit sursei citate, aceste certificate de validare a datoriilor se emit în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociaţia de proprietari/ locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Compania Naţională "Poşta Română" S.A, ca anexă la documentele care stau la baza plăţii prin serviciul de mandat poştal.





Beneficiarii trebuie să ştie că asociaţiile de proprietari/locatari primesc sumele transmise prin mandat poştal de la Compania Naţională "Poşta Română" S.A, operează încasarea acestora în numele beneficiarilor de sprijin, operează în evidenţele contabile plata datoriei beneficiarului faţă de energia termică şi virează sumele la furnizorii de energie termică la termenele prevăzute în contractele de furnizare sau anticipat, înainte de aceste termene.







"În contextul în care cheltuielile lunare cu energia au crescut cu 43%, era imperioasă intervenţia rapidă prin acordarea acestui sprijin temporar, de care vor beneficia aproximativ 2,8 milioane de gospodării. Ajutoarele de 1.400 de lei finanţate de MIPE vor compensa creşterea cheltuielilor lunare la energie, indiferent de tipul acestora - energie electrică, termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire. Mă bucur să anunţ adoptarea modelului cardului de energie şi a documentului ce va atesta datoriile la asociaţiile de proprietari, ambele publicate în Monitorul Oficial. Tot astăzi, a fost semnată Convenţia pentru ca Poşta Română să poată emite şi distribui aceste carduri, asigurându-ne astfel că ajutoarele finanţate din fonduri europene vor ajunge cât mai repede la cei care au atât de multă nevoie de acest sprijin", a explicat ministrul Marcel Boloş.











Potrivit MIPE, românii vulnerabili vor primi sprijin pentru compensarea preţurilor la energie în valoare nominală de 1.400 lei, care poate fi utilizat până la data de 31 decembrie 2023 şi va fi acordat pe loc de consum/gospodărie vulnerabilă, în două tranşe, astfel: 700 lei/semestru se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2023; 700 lei/semestru se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2023.





Conform ordonanţei adoptate vineri, vor beneficia de această măsură pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special cu vârsta egală sau mai mare de 60 de ani şi ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei, precum și pensionarii cu pensie de invaliditate, indiferent de vârstă şi ale căror venituri lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; persoanele - copii şi adulţi - încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri proprii lunare realizate sunt mai mici sau egale cu 2.000 lei; familiile beneficiare de alocaţie de susţinere a familiei; familiile şi persoanele singure care au stabilit dreptul la venit minim garantat.











MIPE precizează că sprijinul se acordă per loc de consum, astfel că, în gospodăriile cu mai mulţi locuitori, venitul pe membru de familie trebuie să fie sub 2.000 lei. Lista cu persoanele ce vor beneficia de acest sprijin va fi întocmită de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, iar sprijinul va fi acordat sub forma unui voucher tipărit şi distribuit de către Compania Naţională "Poşta Română" S.A, fără valoare nominală, cu valabilitate pe teritoriul României, prin care se conferă titularului dreptul de a beneficia de ajutorul financiar pentru compensarea preţului la energie: energie electrică, energie termică centralizată, gaze, butelie, lemne pentru foc, păcură, peleţi şi alte materiale de încălzire.





Cardul de energie oferă dreptul beneficiarului să efectueze plăţi prin serviciul de mandat poştal asigurat de CN Poşta Română SA, pentru decontarea datoriilor curente şi/sau restante pe care acesta le are către furnizorii de energie. De asemenea, a fost adoptat şi modelul certificatelor ce vor fi emise de asociaţiile de proprietari/locatari pentru a certifica datoria curentă sau restantă aferentă furnizării de energie termică în sistem centralizat.