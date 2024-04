Buget total de 446,18 milioane de euro pentru Programul Start Up Nation - România 2024

Proiectul ordonanţei de urgenţă privind aprobarea şi implementarea Programului pentru stimularea întreprinderilor mici şi mijlocii Start Up Nation - România, ediţia 2024, a fost pus în consultare publică, informează Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului.„În cadrul acestui act, se pot regăsi grupurile ţintă propuse, condiţiile de eligibilitate, bugetul alocat proiectului şi defalcarea acestuia, precum şi datele principale ale mecanismului de punere în aplicare. Mai mult, ediţia din acest an a Start-Up Nation vine cu o serie de noutăţi.Astfel, cursurile de pregătire antreprenorială ar putea să devină condiţie de eligibilitate şi vor fi desfăşurate ca modul în cadrul schemei, iar valoarea alocaţiei financiare nerambursabile ar putea ajunge la 250.000 lei/IMM, acoperind cel mult 90% din valoarea cheltuielilor eligibile din cadrul proiectelor ce urmează a fi depuse, cu obligaţia creării a minimum două locuri de muncă”, se arată într-un comunicat de presă transmis de minister.Start-Up Nation este compus din două componente, respectiv Pilonul I - Activarea potenţialului antreprenorial al tinerilor, care are ca grup ţintă tineri cu vârsta sub 30 de ani şi Pilonul II - Sprijin pentru dezvoltarea antreprenoriatului în rândul persoanelor din grupul ţintă, respectiv tineri cu vârsta de peste 30 de ani, persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, şomeri, şomeri de lungă durată, persoane inactive, persoane din grupurile dezavantajate pe piaţa muncii.Bugetul programului, asigurat din fonduri externe nerambursabile aferente Programului Educaţie şi Ocupare 2021 - 2027, este de 446,18 milioane de euro.