O nouă ediţie a programului „Made in Romania”, lansată de Bursa de Valori Bucureşti

Bursa de Valori Bucureşti a lansat, marţi, 23 aprilie, o nouă ediţie „Made in Romania”, programul BVB dedicat companiilor antreprenoriale româneşti, propunându-şi să identifice, şi în acest an, 15 companii care, zi de zi, schimbă faţa economiei locale.Cu această ocazie, a fost lansat şi volumul „Made in Romania: 15 companii pentru creşterea economiei româneşti şi poveştile lor de succes”, care include poveştile companiilor finaliste din ediţia a VI-a Made in Romania, desfăşurată în 2023.