Acţiunile THR Marea Neagră, creştere spectaculoasă la Bursa de Valori Bucureşti

Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a deschis în creştere pe toţi indicii şedinţa de marţi, 26 martie, iar rulajul se cifra la 6,74 milioane de lei după 30 de minute de la debutul tranzacţiilor.Indicele principal BET, care arată evoluţia celor mai lichide 20 de companii, înregistra o apreciere de 0,48%, iar indicele BET-Plus, care arată evoluţia celor mai lichide 43 de acţiuni de la BVB, era pe plus cu 0,47%. Totodată, indicele blue-chip extins BET-XT, al celor mai lichide 25 de titluri, a urcat cu 0,44%, în timp ce reperul de randament al fondurilor de investiţii, BET-BK, s-a majorat tot cu 0,44%.Cele mai mari creşteri ale valorii acţiunilor le înregistrau Fondul Proprietatea (+3,93%), SSIF BRK Financial Group (+2,37%) şi Turism, Hoteluri, Restaurante (THR) Marea Neagră (+2%). Pe de altă parte, în scădere erau acţiunile Rompetrol Well Services (-3,83%), Carbochim (-2,92%) şi Vrancart (-1,88%).