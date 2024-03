Cu zero capturi, Portul Constanţa riscă teribil să devină „atractiv” pentru traficanţii de droguri

Trafic de droguri se face de când lumea şi pământul. Şi se va mai face mulţi ani de acum înainte, cu toate controalele şi anchetele realizate de autorităţi. Este un flagel imposibil de stârpit, generator de bani, mulţi bani pentru unii, de moarte sigură pentru alţii. Iar când ai deschidere la mare, portul, indiferent că-i mai mic sau mai mare, că-i din Vest sau din Est, nu are cum să nu fie inclus pe „traseul mărfii”. Constanţa este extrem de vulnerabilă la acest capitol, o recunosc chiar şi autorităţile!Episodul 1. Vă mai aduceţi aminte de primăvara şi vara lui 2019? Când constănţeni şi turişti deopotrivă descoperiseră… joggingul la plajă? Alergau chipurile pentru sănătate, dar erau cu ochii cât cepele pe pachetele de cocaină, aruncate la ţărm de valurile mării, după o manevră neinspirată a unui traficant, aproape de gurile Dunării. Tone de droguri, în valoare de sute de milioane de dolari, s-au pierdut atunci, în ceea ce a devenit ulterior dosarul „Cocaina de la Marea Neagră”. Ale cărui ecouri s-au stins treptat, după ce s-a anunţat că reţeaua ar fi fost destructurată.Episodul 2. Să-l numim generic 00Ţ. Ofiţer de investigaţii, muncă de teren, antidrog. Vara lui 2021. Omul îşi îmbrăţişează soţia, îşi sărută fiica şi porneşte, seara, în misiune. În blugi şi tricou cu palmieri, se infiltrează printre tinerii înfiebântaţi bine la un mare festival de pe litoral. Este şi el cu mâinile-n aer, dar cu ochii ageri scanează împrejurimile. „Prada” e uşor de identificat, mai ales când ai ochiul format. Dar nu consumatorul îl interesează, ci furnizorul de prafuri. Prafuri pentru mama mare! Din marea de oameni, au loc câteva „extracţii”. S-a lăsat cu amenzi, dosare, instanţe. Dar „peştii” cei mari „înoată” în continuare, bine mersi.Episodul 3. Primăvara lui 2023, sediul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa. Avocatul Gheorghe Piperea, o somitate în materie de drept, susţine o conferinţă de specialitate, pe subiectul insolvenţă. Extra, ziaristul „Cuget Liber” îi adresează profesorului de drept comercial şi dreptul transporturilor o întrebare referitoare la port, iar prima replică, prima remarcă a acestuia a fost următoarea: „Voi aici, la mal de mare, având port, sunteţi expuşi traficului de droguri, de arme. Este o oportunitate de afaceri, dar şi un blestem, în acelaşi timp!”. Concluziile le trageţi singuri…Vulnerabili în faţa infractorilorAceste trei episoade, alese aleatoriu dintr-o serie impresionantă, sunt extrem de grăitoare şi demonstrează că, la mal de mare, fenomenul traficului de droguri este scăpat de sub control. România nu mai este de mult timp doar loc de tranzit. Marfa rămâne pe teritoriul ţării, pentru că există cerinţă, sunt consumatori, tot mai mulţi, tot mai bogaţi, tot mai… tineri!În tot acest timp, în portul Constanţa, principala poartă de acces maritim, e linişte. Linişte totală! Nicio captură! Somn, program de voie! Autorităţile admit că există mari probleme, însă, cel puţin până acum, lipsesc cu desăvârşire măsurile concrete şi eficiente.„Fără îndoială, riscul ca România să fie ţară de import pentru droguri există! Portul Constanţa este una dintre porţile de intrare în Europa, iar la un moment dat, va putea fi probabil targhetată inclusiv de reţelele mari de trafic de droguri”, a declarat, în cadrul unei emisiuni TV, procurorul general al României, Alex Florenţa.Acesta susţine că a crescut traficul de droguri nu doar la noi în ţară, ci în întreaga Europă şi că există o vulnerabilitate a portului Constanţa în faţa traficanţilor, generată de incapacitatea de verificare a tuturor containerelor care intră în România.„Trebuie să înţelegem paradigma în care se realizează verificările containerelor care pătrund în general în astfel de porturi. Nu există port în Europa în momentul de faţă care să aibă capacitatea tehnică de a scana şi a verifica fiecare container în parte.În afară de anumite elemente de risc, situaţie în care se ajunge la o verificare mai amănunţită a unui container, în general, o mare parte a acestor containere ies de sub radar”, a mai explicat procurorul general al României.Mai mulţi poliţişti, mai mulţi procuroriAlex Florenţa a invocat şi schemele subdimensionate de personal, realitatea zilei, cu tot mai mulţi consumatori de droguri în ţara noastră, demonstrând că este nevoie de mai mulţi procurori şi poliţişti care să lupte împotriva reţelelor de crimă organizată.„Cred că trebuie dezvoltat sistemul de scanning. Este o problemă pe care portul Constanţa a avut-o de mult timp. De asemenea, România trebuie să ratifice convenţia de monitorizare a containerelor, pentru că aici am avut o deficienţă o lungă perioadă.Şi trebuie o prezenţă mai bună a organelor de poliţie în portul Constanţa pentru a putea monitoriza mai bine fenomenul. În general, la nivelul crimei organizate şi a traficului de droguri, schemele de personal sunt subdimensionate atât la nivelul parchetului, cât şi al organelor de poliţie”, a punctat Alex Florenţa.