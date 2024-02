Afacerile cu cereale din Ucraina. Unii numără grâul bob cu bob, alţii tremură de frica falimentului!

Întreaga Europă agricolă a fost dată peste cap de o invazie. Nu de trupe, nu de viruşi, ci de… cereale. Mai exact, de cerealele din Ucraina, despre care se spune că fac doar tranzit, însă realitatea e cu totul alta. Nici ţara noastră nu putea face excepţie de la această „regulă”: agricultorii sunt în prag de faliment, în timp ce autorităţile statului numără grâul bob cu bob şi spun că totul este bine!Cantităţi impresionante - depăşind milionul de tone - de cereale, din Ucraina au intrat, în ceva mai mult de jumătate de an, în România. Autoritatea Vamală Română (AVR) a precizat că 988.152 tone de grâu şi 18.286 tone de porumb au fost plasate, în perioada 2 mai - 31 decembrie 2023, în regim de tranzit pe teritoriul României, având ca ţară de expediţie Ucraina, prin intermediul a 14.584 de operaţiuni, iar în intervalul 1 ianuarie - 15 februarie 2024, prin 2.147 de operaţiuni, au fost plasate în regim vamal de tranzit în ţara noastră 441.401 tone de grâu, respectiv 300.994 tone de porumb din Ucraina.„În privinţa importurilor, în perioada 2 mai - 31 decembrie 2023, au fost puse în liberă circulaţie 99.094 de tone de cereale (grâu, porumb - inclusiv pentru însămânţare), origine Ucraina, din care: 25.214 tone grâu şi 71.132 tone porumb, cantităţi importate potrivit exceptărilor prevăzute de Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2023/903 al Comisiei Europene. Totodată, din 1 ianuarie şi până pe 15 februarie, anul curent, nu au fost efectuate operaţiuni de punere în liberă circulaţie de grâu şi porumb, de origine Ucraina, care fac obiectul restricţiilor stabilite prin OUG nr. 84/2023, cu modificări şi completări”, se arată într-un comunicat de presă transmis de autoritate.AVR reaminteşte că, începând cu data de 2 mai 2023, la nivelul României au fost instituite măsuri restrictive privind anumite produse originare din Ucraina, conform prevederilor legale şi că „acordă permanent o atenţie sporită traficului de mărfuri de la frontierele cu Ucraina, în acelaşi timp asigurând protecţia cetăţenilor şi a pieţei unice prin aplicarea dispoziţiilor din legislaţia unională şi naţională care instituie măsuri netarifare (restricţii şi prohibiţii) la importul şi exportul mărfurilor”.Aşadar, autorităţile sunt cu ochii pe cerealele din Ucraina, care sunt doar în tranzit, iar agricultorii autohtoni sunt protejaţi. E bine!Lacrimi de necazDe partea cealaltă a baricadei, lucrurile se văd cu totul altfel. Şi nu doar că se văd, ci se simt pe propria piele. La propriu! Firmele autohtone sunt ameninţate cu falimentul şi fac mari eforturi de a se menţine pe linia de plutire.„Când mi-aţi spus că statul mă protejează, mi-au dat lacrimile. Nu ne bucurie, ci de necaz. Nu ştiu pe ce lume or trăi aceşti oameni, nu văd ce anume ar trebui să se mai întâmple să se ia odată decizii radicale pe această speţă. Am înţeles că Ucraina are mari probleme, că a fost invadată de ruşi, că îşi pierde teritorii. Noi le-am întins o mână de ajutor, i-am primit în casele noastre şi uite ce se întâmplă acum. Chestiunea doar cu tranzitul este o poveste de spus copiilor. Produsele din Ucraina rămân pe teritoriul României, la preţuri pe care noi nu avem cum să le oferim.Este o problemă cu care se confruntă multe alte state. Ultimul exemplu este cel al Poloniei, care a blocat pur şi simplu graniţa cu Ucraina. Agricultorii lor au reacţionat mult mai dur decât noi, au urcat pe trenurile cu cereale din Ucraina şi le-au împrăştiat pe linii. De Ungaria nici nu mai vorbesc, Orban e considerat dictator, dar el chiar protejează agricultura maghiară. Noi stăm cu capul plecat”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Adrian P., agricultor aflat în dificultate de când cu povestea cu Ucraina.Prioritatea priorităţilorO altă structură de stat care a „percutat” imediat la problema Ucrainei este Ministrul Transporturilor, care, de când cu invazia rusă, a găsit brusc soluţii pentru modernizarea reţelei feroviare şi a coridoarelor care asigură legătura Portului Constanţa cu frontierele cu Ucraina şi cu Republica Moldova, în lungime de sute de kilometri. Totul pentru a facilita tranzitul cerealelor exportate. „Slavă Ucraina!”, cum a transmis şi Lucian R., apicultor constănţean, profund afectat de preţurile de dumping la care este oferită mierea ucraineană.