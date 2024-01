Şcoli reabilitate, drumuri modernizate! Contracte de milioane din bani publici, la Constanţa

Două cuvinte magice, aducătoare de bunăstare: bani publici. Toate firmele îşi doresc să aibă în portofoliu cât mai multe contracte cu statul, iar în cazul celor cu „abonament” la reţea nici nu mai e de mirare dezvoltarea. Milioanele din fonduri publice îi fac pe administratorii de societăţi comerciale să-şi fixeze ţintele precum pitonul Kaa din Cartea Junglei. Căci, la Constanţa, mediul de afaceri este o adevărată junglă!Construcţii de şcoli sau grădiniţe, reabilitare de clădiri din patrimoniul statului, construcţie drumuri, racordare la utilităţi şi câte altele. Cineva trebuie să se „sacrifice” şi să facă şi aceste lucrări, să presteze servicii pentru care încasează bani frumoşi şi siguri.Prezentăm, în ediţia de astăzi, câteva firme care au prins contracte „drăgălaşe” cu statul român.E un început în toateAstfel, asocierea Daca Construct SRL / Eli & Den Trading va încasa 1.258.726,5 lei fără TVA pentru „Execuţia lucrărilor pentru implementare investiţii publice: Reabilitarea moderată a clădirii publice Şcoala din localitatea Canlia”, entitatea contractantă fiind Primăria Comunei Lipniţa, judeţul Constanţa.Conform confidas.ro, Daca Construct SRL este o firmă înfiinţată în anul 2023, în timp ce Eli & Den Trading activează pe piaţa lucrărilor de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale, aşa cum îi dă dreptul codul său CAEN, de mai bine de două decenii. Eli & Den Trading are sediul în Constanţa, a fost înfiinţată în 2003, iar în 2021, ultimul an raportat, compania a avut o cifră de afaceri de 10.048.324 lei şi un profit de 794.209 lei (marjă de 7,9%), obţinut cu un număr mediu de 85 de angajaţi. În portofoliul său, se regăsesc numai două contracte publice.Un angajament mai bun, în valoare de 7.865.673.96 lei fără TVA, a prins E.M. Prime Construct SRL, care va moderniza drumurile de interes local din comuna Ciobanu. Autoritatea contractantă este Primăria Comunei Ciobanu, iar această achiziţie reprezintă etapa întâi a unui proiect mai amplu.Înfiinţată în iunie 2006, firma E.M. Prime Construct SRL a raportat, în anul 2021, o cifră de afaceri de 136.263.053 şi un profit de 10.227.276 lei (marjă de 7,51%), pe statul său de plată figurând nu mai puţin de 250 de angajaţi. A câştigat 43 de contracte din bani publici, principalul său obiect de activitate fiind „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.O asociere productivăBani frumoşi - 1.669.312,2 lei fără TVA - intră şi în conturile firmelor Ylo Star Consulting Construction SRL şi Daf Consulting Star SRL, care şi-au unit forţele pentru „Renovarea integrată a sediului administrativ - Serviciul Salubrizare din comuna Lumina”, primăria locală fiind entitatea contractantă.Firma Ylo Star Consulting Construction SRL are sediul în Constanţa, a fost înfiinţată în iulie 2020, iar în 2021, compania a raportat o cifră de afaceri de 302.381 lei, profit de 114.633 lei (marjă de 37,91%) şi angaja… o persoană, în timp ce SC Daf Consulting Star SRL are sediul în Constanţa, a fost înfiinţată în octombrie 2009, iar în 2021, a raportat o cifră de afaceri de 1.969.000 lei şi un profit de 815.609 lei (marjă de 41.42%), obţinut cu numai doi salariaţi.Ambele companii au ca principal obiect de activitate „Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale”.