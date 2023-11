Afaceri cu bani publici! Firme care îşi împart milioane pentru lucrări în judeţul Constanţa

Ştiaţi că bani frumoşi se pot face şi la ţară? Şi nu numai crescând vaci, oi, cultivând cereale sau punând la dispoziţie terenurile agricole pentru parcuri eoliene. Dacă aveţi echipă de constructori, pricepuţi în toate - străzi, şcoli, cămine culturale, piste de biciclete etc. -, şi sunteţi un „vânător” abil al licitaţiilor publice, sunt mari şanse de a vă alimenta consistent conturile.Cine spune că în România nu se mai construieşte nimic ori este neinformat, ori este răutăcios, un nostalgic al trecutului. Ei bine, chiar se contruieşte, pe piaţa construcţiilor, se rulează sume fabuloase, de ordinul milioanelor de euro, iar aici nu luăm în calcul investiţiile rezidenţiale private.După ce, în ediţiile anterioare, am prezentat o serie de firme care au prins contracte bănoase în port sau în relaţii cu instituţii publice din municipiul Constanţa, în ediţia de astăzi ne vom opri asupra unor licitaţii organizate de entităţi (tot publice) din judeţ.Astfel, firma SC Gericom Industry Support SRL a câştigat contractul „Execuţia lucrărilor pentru implementare investiţii publice: Renovare integrată a clădirii publice «Cămin Cultural», comuna Topraisar, judeţul Constanţa”. Autoritatea contractantă este primăria comunei Topraisar, iar pentru serviciile prestate, firma va încasa nu mai puţin de 4.727.298,14 lei fără TVA.SC Gericom Industry Support SRL pare a fi o societate cu „lipici” la banii publici. Conform confidas.ro, are în portofoliu 466 de contracte publice, iar în ultimul an raportat, 2021, a avut o cifră de afaceri de 4.051.746 lei şi un profit net de 2.303.772, obţinut cu un număr mediu de 11 angajaţi.Veste mare şi pentru locuitorii comunei Lumina, care vor avea pe unde să se plimbe cu… bicicletele. Asta după ce firma Ambient One Construct şi-a adjudecat, la licitaţie publică pe SICAP, contractul cu titlul „Realizarea obiectivului de investiţii: «Construire piste pentru biciclete în comuna Lumina, judeţul Constanţa»“.„Pista pentru biciclete va avea o lăţime de minimum doi metri în mediul rural, inclusiv în extravilan, în lungime de trei kilometri”, se arată în descrierea succintă a achiziţiei. Valoarea contractului - 1.595.857,81 lei fără TVA.Ambient One Construct a raportat pentru anul 2021 o cifră de afaceri de aproape un milion de euro, mai exact 4.120.444, un profit net de 496.725 şi un număr mediu de 20 de angajaţi. La capitolul contracte publice, are 72 de astfel de afaceri.Miza pe educaţieCum educaţia este un domeniu foarte important, vom da publicităţii şi numele a trei firme care încasează milioane pentru lucrări în domeniu.PG Delta Electron SRL este ofertantul câştigător al licitaţiei publice organizate de Primăria comunei Deleni pentru „Execuţia lucrărilor în cadrul proiectului de investiţii «Construire grădiniţă cu trei clase, comuna Deleni, judeţul Constanţa»”, un contract în urma căruia conturile îi vor fi alimentate cu suma de 1.474.109,52 lei fără TVA.PG Delta Electron SRL are ultima raportare din 2020, an în care a avut o cifră de afaceri de 8.181.831 lei, un profit net de 1.120.710 şi un număr mediu de 38 de angajaţi, figurând cu 46 de contracte publice.De la Deleni, luând-o pe „scurtătură”, prin Peştera, ajungem la Medgidia, iar primăria municipiului de pe malul Canalului va plăti nu mai puţin de 7.199.472,89 lei fără TVA firmelor Elys Interdecor şi Masterclass AG, care au câştigat licitaţia pentru „Execuţie lucrări în cadrul obiectivului de investiţie «Creşterea eficienţei energetice a clădirilor publice - Şcoala Gimnazială I.L. Caragiale din municipiul Medgidia, judeţul Constanţa»”.Elys Interdecor are în portofoliu numai două contracte publice, iar în anul 2021, a raportat o cifră de afaceri de 4.273.059 lei, un profit net de 785.885 şi un număr mediu de 29 de angajaţi. La rândul său, firma parteneră, Masterclass AG, a avut o cifră de afaceri mult mai mare în anul 2021 - 16.389.256 lei -, un profit net de 902.966 şi un număr mediu de 33 angajaţi, încheind 21 de contracte publice.