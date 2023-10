Asfaltări, pază în spitale, linişte la plajă! Firme care încasează milioane din bani publici, la Constanţa

Într-o Românie impredictibilă din punct de vedere al fiscalităţii şi într-un context politic internaţional marcat de tot mai multe conflicte armate, a face afaceri private şi a supravieţui în acest mediu este o adevărată provocare. Mult mai eficiente sunt „combinaţiile” cu statul român. Chiar dacă mai sunt întârzieri la plata facturilor, chiar dacă îşi mai bagă nasul DNA, banii vin sigur!Să asfaltezi şosele, să racordezi localităţi ori instituţii publice la utilităţi, să prestezi fel de fel de servicii în beneficiul statului. Cineva trebuie să încaseze şi aceşti bani, cineva trebuie să se „sacrifice”, să-şi neglijeze clienţii privaţi şi să se racordeze la conducta fondurilor publice. La nivelul judeţului Constanţa, se învârt sume de ordinul milioanelor de euro, iar în ediţia de astăzi, prezentăm câteva firme care s-au „lipit” de contracte bănoase.Din spital, la bibliotecăSpitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” Constanţa a intrat sub protecţia firmei Transguard Security, după ce instituţia medicală, în calitate de autoritate contractantă, a încheiat acordul-cadru pentru servicii de pază şi intervenţie pentru obiectivele spitalului, valabil pe o perioadă de 48 de luni. Valoarea contractului - 16.366.489,72 lei fără TVA.Conform confidas.ro, în 2021, ultimul an raportat, firma Transguard Security a avut o cifră de afaceri în valoare de 18.440.379 lei şi profit net de 4.015.744, realizat cu un număr mediu de 405 angajaţi. Are în portofoliu un număr mic de contracte publice - şase.Dacă Transguard Security va asigura liniştea la Spitalul Judeţean, pe plajă, regulile le vor stabili cei de la Asociaţia Naţională a Scafandrilor Profesionişti şi Salvamarilor din România, entitate care a câştigat licitaţia publică pentru „Serviciul de salvare acvatică - salvamar şi de prim ajutor pe plajele din Constanţa şi staţiunea Mamaia”.Autoritatea contractantă este Primăria municipiului Constanţa, iar contractul este unul atrăgător, în valoare de 23.671.196 lei fără TVA.O altă instituţie publică importantă din Constanţa, Biblioteca Judeţeană „Ioan N. Roman”, va intra într-un program de modernizări, iar în acest scop, Consiliul Judeţean Constanţa, în calitate de autoritate contractantă, a scos la licitaţie un contract în valoare de 666.396 lei fără TVA pentru „Servicii de proiectare (PT+DDE) şi asistenţă tehnică din partea proiectantului pentru obiectivul de investiţie «Reabilitare Biblioteca Judeţeană I. N. Roman Constanţa»”.Câştigătoare a fost oferta Studio Art Construct, firmă care, în anul 2021, a raportat o cifră de afaceri de 4.791.310 lei, un profit de 464.407 lei şi un număr mediu de 10 angajaţi. Obiectul principal de activitate - activităţi de arhitectură, iar la capitolul contracte publice, are 38 de astfel de înţelegeri.Reţea de alimentare cu apă, la RasovaBani frumoşi se încasează şi pentru servicii prestate unor administraţii din judeţul Constanţa.Astfel, conform e-licitatie.ro, firma Alfa Construct Company şi-a adjudecat contractul vizând „Modernizare drumuri în interiorul localităţilor: sat Darabani şi sat Vâlcelele - UAT Negru-Vodă”, în valoare de 11.716.943,88 fără TVA, autoritate contractantă fiind Primăria Negru Vodă.Alfa Construct Company are ultimele date raportate în anul 2020, când a avut o cifră de afaceri de 1.763.123 lei, un profit net de 672.399 lei, niciun angajat şi doar cinci contracte din bani publici.Urcând spre linia Dunării, ajungem la Rasova, localitate pentru care se anunţă vremuri mai bune. Dar şi pentru cei care vor presta servicii! Mai exact, asocierea Cornell's Floor SRL, Dimex-2000 Company şi Dani Building SRL a câştigat contractul în valoare de 23.011.778,89 lei fără TVA, pentru „Elaborare proiect tehnic + detalii de execuţie, verificare tehnică proiect, asistenţă tehnică pe parcursul execuţiei + execuţia obiectivului «Reţea de alimentare cu apă în comuna Rasova”, autoritatea contractantă fiind Primăria Rasova.Conform confidas.ro, Cornell's Floor a avut în anul 2021 o cifră de afaceri de 177.294.512 lei, un profit net de 9.679.335 lei şi un număr mediu de 171 angajaţi, încheind 352 de contracte publice, în timp ce Dimex-2000 Company a raportat o cifră de afaceri de 205.359.916 lei, un profit net de 9.227.445 lei şi 209 angajaţi, în portofoliu figurând 130 de contracte publice. Mai puţine decât cele încheiate de Dani Building SRL - 324, care a avut o cifră de afaceri de 4.494.863 lei şi un profit net de 1.380.653 lei obţinut cu un număr mediu de 25 de angajaţi.