Contracte cu sume din şapte cifre! Firme care se bat pe banii publici, la Constanţa

În lumea afacerilor, banii publici sunt cei mai siguri. Chiar dacă procedurile sunt mai stufoase, iar timpii de aşteptare sunt uneori mai mari, contractele cu statul au multe avantaje. Firmele se bat pe ele, unele au „lipici” la aşa ceva, astfel că în conturilor lor nu bate… vântul. Doar la uşă, câteodată, DNA!Din Bahamas până în Australia şi din Marea Britanie până în Malta, bătălia pentru fondurile publice este crâncenă. Toată lumea vrea să prindă un contract cât mai „gras”, pentru că statul este un client foarte bun, solvabil şi punctual.Vă prezentăm, în ediţia de astăzi, câteva firme care şi-au adjudecat licitaţii, la nivelul judeţului Constanţa.Reparaţii şi construcţii8.172.694,39 lei (3.987.893.75 + 4.184.800.64) lei fără TVA va încasa firma Instal Vila SRL, care va efectua lucrările de reparaţii jardiniere, ziduri de susţinere şi ornamente amplasate pe domeniul public al municipiului Constanţa. Autoritatea contractantă este Primăria Municipiului Constanţa, iar procedura de achiziţie a fost una simplificată.Conform confidas.ro, Instal Vila SRL a avut în 2021, ultimul an raportat, o cifră de afaceri de 2.932.089 lei şi un profit net de 435.160 lei, obţinut cu un număr mediu de 10 angajaţi. Înfiinţată în iulie 2000, firma are sediul în Constanţa, principalul obiect de activitate îl reprezintă lucrările de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiționat, iar în portofoliu are şapte contracte publice.Tot un contract din şapte cifre a prins şi firma PG Delta Electron SRL, în conturile căreia vor intra 1.474.109,52 lei fără TVA pentru execuţia lucrărilor în cadrul proiectului de investiţii „Construire Grădiniţă cu trei clase, comuna Deleni, judeţul Constanţa - rest de executat conform AC nr. 50/21.07.2016 şi AC nr. 7/06.08.2019”. Autoritatea contractantă este Primăria comunei Deleni, iar tipul procedurii de achiziţie este tot simplificată.Firma PG Delta Electron SRL are sediul în Constanţa, iar în ianuarie 2024, va împlini 30 de ani de la înfiinţare. În 2020, compania a raportat o cifră de afaceri de 8.181.831 lei, un profit net de 1.120.710 lei (marjă de 13,7%), angaja 38 persoane şi se ocupa în principal cu lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.Câştigător în portLăsând primăriile la o parte şi ajungând în port, să prezentăm şi ofertantul câştigător al licitaţiei organizate de Compania Naţională Administraţia Porturilor Maritime (CN APM) Constanţa SA pentru lucrarea de înlocuire armături de izolare şi reţinere din instalaţia de utilizare gaze naturale Constanţa Nord.Contractul, în valoare de 312.145 lei, a fost câştigat de Relco-Gaz SRL, o firmă cu sediul în Constanţa, înfiinţată în aprilie 2003. În ultimul an raportat, 2021, compania a raportat o cifră de afaceri de 9.492.230 lei, profit de 4.328.945 lei (marjă de 45.61%) şi angaja 42 persoane, având ca obiect principal de activitate „Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat”. Are în portofoliu un număr de 10 contracte publice.