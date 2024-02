Agricultură: Vin banii pentru fermierii constănţeni cu activitate în sectorul vegetal

Veşti bune pentru agricultorii constănţeni. Fondurile totale alocate de la bugetul de stat pentru ajutoarele naţionale tranzitorii în sectorul vegetal pentru anul de cerere 2023 se ridică la peste 438,3 milioane de lei (88,12 milioane de euro), potrivit unui proiect de Hotărâre postat în transparenţă decizională de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale (MADR).Din suma totală, circa 84,88 de milioane euro vor fi alocate pentru culturile amplasate pe teren arabil, peste 1,64 milioane de euro pentru tutun, 1,508 milioane de euro pentru sfeclă de zahăr, 83.643 euro pentru hamei şi 5.630 euro pentru in pentru fibră şi cânepă pentru fibră.Culturile amplasate pe teren arabil sunt: cereale pentru boabe, dar fără a se limita la acestea - grâu, secară, orz, orzoaică, porumb boabe, sorg, orez; leguminoase pentru boabe, dar fără a se limita la acestea - mazăre, fasole; rădăcinoase, dar fără a se limita la acestea - cartofi, sfeclă de zahăr, rădăcinoase furajere; plante industriale, din care plante textile - in pentru fibră, cânepă pentru fibră; plante uleioase - floarea-soarelui, rapiţă, soia boabe, in pentru ulei; alte plante industriale, de exemplu - tutun, plante medicinale şi aromatice.De asemenea, alte culturi amplasate pe tern arabil eligibile pentru ANT sunt: legume, precum tomate, ceapă, usturoi, varză albă, ardei, pepeni verzi şi galbeni, dar fără a se limita la acestea; furaje verzi în teren arabil, dar fără a se limita la acestea - furaje verzi anuale, furaje verzi perene, de exemplu lucernă, trifoi; căpşuni; culturi amplasate pe teren arabil în sere şi solarii, precum şi alte culturi necuprinse în această listă.„Cuantumurile per unitatea de măsură se calculează de către Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, prin raportarea plafoanelor stabilite prin prezentul act normativ la numărul total de hectare eligibile pentru anul 2023, corespunzătoare ANT.Prevederile prezentei hotărâri se aplică unui număr de circa 557.000 beneficiari de ANT. Suma totală necesară aplicării ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal se asigură din bugetul MADR pe anul 2024”, se arată în proiectul menţionat.Acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii contribuie la asigurarea capitalului financiar necesar pentru derularea activităţilor specifice din agricultură de către fermieri.