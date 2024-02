Afacerile apicultorilor constănţeni, ruinate de concurenţa neloială. „Dar, slavă Ucraina!”

Fermierii constănţeni nu străbat cea mai fericită perioadă din viaţa lor. Din contră, seceta şi „invazia” pe piaţa autohtonă a produselor agricole din Ucraina i-au îngenuncheat. Iar apicultorii, care nu beneficiază la ora actuală de niciun ajutor din partea statului, sunt printre cei mai afectaţi şi cei mai sătui de… promisiuni!Vremuri tulburi pentru agricultura românească. De parcă solul arid al Dobrogei şi lipsa irigaţiilor nu erau de ajuns, s-a mai creat o problemă uriaşă. După ce Rusia a invadat Ucraina, piaţa autohtonă s-a trezit şi ea „invadată”, dar nu de oşteni, tancuri sau drone, ci de produse agricole ucrainene, care, fiind produse cu alte costuri, sunt puse în vânzare - chestiunea cu tranzitul este o poveste frumoasă de spus copiilor! - la preţuri de dumping.Din breasla agricultorilor, apicultorii se numără printre cei mai necăjiţi. Producţia a încetinit, vânzările au scăzut dramatic, iar statul român mimează un sprijin pe care oamenii îl aşteaptă cu disperare. Ar fi un posibil colac de salvare!În acest context, l-am întrebat pe unul dintre cei mai cunoscuţi apicultori din judeţul Constanţa, Lucian Ruscu, preşedintele Asociaţiei Apicultorilor Profesionişti din România, cum mai merg afacerile în domeniu.„Nu este deloc ok ceea ce se întâmplă, din toate punctele de vedere. Per ansamblu, afacerile, iar aici am în vedere atât producţia, cât şi vânzarea, merg prost, chiar mai prost decât anul trecut. La ora actuală, vânzările sunt blocate, consecinţă firească a «invaziei» de produse din Ucraina. Suntem vai de noi şi nu interesează pe nimeni că produsele din Ucraina ne fac o concurenţă neloială. Aşa cum se întâmplă şi în cazul grânelor, nu este nici pe departe vorba doar despre tranzit. Şi grânele, şi mierea de albine rămân pe teritoriul României şi sunt vândute la preţuri sub cele ale pieţei, pe care noi nu avem cum să le oferim. Noi ne desfăşurăm activitatea sub o legislaţie europeană, avem norme, standarde de respectat, în timp ce în Ucraina sunt cheltuieli mult mai mici de producţie. Pe ucraineni nu-i controlează nimeni, să se urmărească exact circuitul din ţara lor, din Moldova, apoi în România. Mierea ucraineană rămâne în România şi ne distruge pe noi. Dar, slavă Ucraina! Dă-le ceaiuri, pături, locuinţe, oferă-le condiţii şi uite la ce s-a ajuns”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, preşedintele Lucian Ruscu.Acesta spune că apicultorii încă mai aşteaptă sprijinul promis, de ani de zile, de statul român.„Ministerul ne-a promis câte şi mai câte, că vom beneficia şi noi de subvenţii. Până acum, nu s-a concretizat nimic. Sperăm ca, în 2024, fiind an electoral, guvernanţii să se ţină de cuvânt. Mai exact, ar fi vorba despre o schemă de minimis, cuantumul fiind de 25 de lei per familie de albine. Dar, să vedem mai întâi ordinul publicat în Monitorul Oficial”, a explicat interlocutorul nostru.La hibernare!Cum trec albinele prin sezonul de iarnă, ce fac ele acum, când se pun pe „treabă”, am aflat tot de la Lucian Ruscu.„Personal, îmi desfăşor activitatea în comuna Cogealac. În perioada de iarnă, albinele sunt la hibernare, stau cuminţi în stupi, le dăm doar de mâncare - turte proteice, o hrană solidă specifică. Stupii sunt acum la vatră, abia la sfârşitul lunii se va pleca cu ei, fiecare pe unde găseşte loc, sursă de hrană etc. Ne pregătim pentru sezon”, a precizat Lucian Ruscu.