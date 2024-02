Gihan Eserghep, de la PUSL: La Constanţa s-a inaugurat un spital care nu are autorizație

Organizaţia Judeţeană PUSL Constanţa a prezentat, miercuri, într-o conferinţă de presă mai multe aspecte care ar putea îmbunătăţi calitatea vieţii în judeţul Constanţa. La eveniment au luat parte preşedintele Organizaţiei Judeţene PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu, preşedintele Organizaţiei Municipale PUSL Constanţa şi totodată candidatul la Primăria Constanţa, Gihan Eserghep şi preşedintele PUSL Mangalia, Mamudie Erdin.„Vom mai înființa două filiale. Una la Mangalia, al cărei președinte este Mamudie Erdin, şi una la Costinești. În fruntea filialei este Vica Pavlov. Planul nostru pentru județul Constanța are trei puncte. Vorbim despre regularizarea fluviului Dunărea. Să avem grijă să exploatăm această bogăție. Ne trebuie un pod peste Dunăre lângă Ostrov, la Izvoarele și mai vorbim despre irigarea în totalitate a localităților prin canale. Vrem să îi facem pe constănțeni să creadă în nevoia și realizarea acestor lucruri. Bani pentru așa ceva are UE și ne dă, numai să vrem. Aceste lucrurine-ar aduce înapoi o parte din forţa de muncă ce trăiește în afara României. Efortul nostru este de a-i convinge pe cetățeni să spere în realizarea acestor lucruri”, a declarat Florentin Chiforeanu.Totodată, Gihan Eserghep a scos în evidenţă câteva probleme pe care le-a observat în municipiul Constanţa.„Aţi fost invitați la inaugurarea spitalului modular de lângă cel de Boli Infecţioase. Vreau să fac niște completări. 10 milioane de euro, 52 de paturi de spital, 10 de ATI, în niște containere. Un container de 20 de picioare se comercializează pe internet cu 3000 de euro. Primăria a anunțat ca s-a făcut recepția spitalului. Eu nu cred așa ceva. Nu au autorizație de la DSP. Să cheltui 10 milioane de euro pentru un spital cu 52 de paturi și să aloci separat 5 milioane de euro pentru modernizarea spitalului vechi, nu este normal. Rata lui de funcționare este de 5-10 ani. S-a tăiat o panglică la ceva ce nu are autorizație de funcționare. Suntem în an electoral. Și ei se bazează pe memoria scurtă a populației. La acest plan de mobilitate al orașului nu s-a luat în calcul o parcare pentru biciclete. Nu există continuitate între pistele de biciclete. Se lucrează din nou pe strada Ștefan cel Mare. A făcut cineva hidranți? Doamne ferește de un incendiu. La orice autorizație s-a dat în orașul asta nu s-au luat în calcul căile de acces ale mijloacelor de intervenție. Nu există căi de acces în zona unităților de învățământ. Astea sunt problemele principale ale orașului. Tot ceea ce v-am spus acum nu costă enorm. Sunt sume minore”, a declarat Gihan Esergherp.