Organizația Județeană PUSL Constanța organizează o conferință de presă, în aceste momente, la sediul partidului.

Subiectele vor fi:







- înființarea a 10 filiale noi

- Conferinta Județeană din data de 01.03.2024

- strategia de promovare a PUSL în vederea alegerilor europarlamentare

- strategia de promovare a PUSL prin prisma alegerilor locale.







Florentin Chiforeanu: "Reușim în luna ianuarie să înființăm 10 filiale noi. Data oficială va fi 24 ianuarie. Vom avea filiale la Peștera, Cobadin, Castelul, Lumina, Techirghiol, Mircea Vodă, Ciobanul Harsova, Ostrov și Cernavodă. Șefilor de filiale le e frică de primari. Dacă spun ce nu trebuie, se gândesc că primarul se răzbună. Noi vrem să îi convingem să nu se mai teamă de acei primari. Pe 1 Martie 2024 vom organiza Conferința Județeană a Organizației PUSL Constanța. Nu știu dacă atunci vom anunța candidatul la președinția CJC. Nu știm încă în ce locație va fi. Vorbim și despre abordarea alegerilor parlamentare din iunie. Trebuie să convingem oamenii despre însemnătatea și valoarea calității de membru a României în interiorul Uniunii Europene. Este necesar ca noi romanii da folosim acest drept de a vota și de a fi membrii UE. Este bine ca acești oameni care ne reprezintă în Parlamentul European sa aparțină partidului nostru. Trebuie sa avem o abordare umanista. Această abordare trebuie sa protejeze omul. AUR și Diana Sosoaca la Bruxelles pentru România va fi o lovitura mai mare decât mineriadele. Ii invit pe cetățenii judetului Constanta sa se trezească"







Gihan Eserghep: "Ne vom strădui să promovăm o politică în slujba cetățeanului. Primăria trebuie să devina deschisă către populație. Programul trebuie adaptat nevoilor populației. Nu toată lumea lucrează de la ora 8 la ora 16.00. Programul pentru cetățean trebuie sa fie pana la ora 20.00. Cel puțin. Este inadmisibil ca în secolul în care trăim sa nu rămână nimeni de munca în weekend la Primăria Constanța. Atunci când pe om îl doare mai mult trebuie să fie cineva la birou acolo. Nu moare nimeni dacă merge la muncă sâmbătă și duminica. Trebuie să ne îndreptăm către toate problemele din orașul Constanța. Toți zic că în 6 luni se vor închide șantierele. Care este logica? În intersecția de la Casa de Cultură se montează stâlpișori în jurul insulelor. Din metru în metru. Care este logica? Asta înseamnă cheltuire de bani în mod inutil. Nu există o coordonare și o conexiune între aceste lucrări. În toate intersecțiile sunt cabluri care sunt întinse pe jos. Pe strada Ștefan cel Mare dacă din greșeală se întâmplă vreo nenorocire, nu poate intra nicio salvare sau mașina de pompieri. Pentru mobilierul urban de pe Ștefan cel Mare s-au cheltuit multe milioane de euro și dacă vă uitați atent stâlpii nu sunt puși în linie dreaptă. Este de râs. Trebuie să vedem toate aceste probleme de pe teren și să le luăm punctual, să le analizam și să le rezolvăm"



Florentin Chiforeanu: Pe data de 24 ianuarie, în comuna Peștera, la căminul cultural, vom organiza un spectacol în cinstea acestei zile. Vor fi dansuri populare, muzică populară și așa mai departe"







Gihan Eserghep: "Am luat toate cartierele la rând dar nu mai văd oameni. Am trecut prin parcuri și nu am văzut lume. În orașul Constanța nu mai exista viața socială. Dacă ieșiți la ora 19.00 pe stradă veți observa ca este pustiu. De ce? Pentru că nu este atractiv. Pe zi abia vezi câțiva bătrâni care stau de vorbă după care merg la masa de prânz și după aceea gata. S-a terminat viața lor socială"