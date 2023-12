Final de an la PUSL Constanța. "Am organizat o filială de la zero. Suntem pregătiţi de campania electorală de anul viitor"

Florentin Chiforeanu: „Trebuie să aducem în prim plan faptul că în urma cu 34 de ani niște oameni, la Timișoara, au ieșit în strada cerându-și niște drepturi împotriva unui regim dictatorial. Știm foarte bine ce a urmat. Am văzut un rector de la Universitatea din Cluj care era indignat ca profesii ca astrolog și numerolog au intrat în monitorul oficial al meseriilor din România. Este vorba de foarte multă ignoranţă. Avem două puncte pe ordinea de zi. Vrem să spunem ce am făcut noi în ultimele şase luni și să spunem ce ne propunem să facem în următoarele şase luni. Ultimele şase luni ne-au arătat că sondajele făcute la finalul acestei toamne indică un procent de 4% pentru alegeri. În vară, am anunțat că pentru anul viitor vrem să obținem 6%. Unii nu ne cred, dar nu este chiar aşa. În acest timp am constituit filiale în câteva localități în județ, dar am și constituit filiala orașului ConstanțaGihan Eserghep: „Ne-am gândit să fie o conferinţă de presă de bilanț. Consider că în tot timpul acesta în care am ajuns să organizăm de la zero filiala, am ajuns să avem foarte mulţi membrii. Consider că suntem pregătiți pentru o campanie electorală în anul viitor, mai ales pentru alegerile locale. Consider că fiecare pe unde trece trebuie să observe ce se întâmplă și sa vină cu idei”.Cetățenii acestei ţări suferă de un dezinteres major faţă de viaţa politică. Primul mesaj pe care îl transmit oricui din oraș este să se prezinte la vot. Cu cât prezenţa la vot este mai mare, cu atât mai legitimă va fi notorietatea celui care va deveni gospodarul orașului. Populația s-a plâns că nu a avut opțiuni. Din acest motiv am coborât din tribune și am întrat în teren. Toți comentăm de pe margine. Trebuie să îţi asumi faptul că nu toată lumea te va îndrăgi pe stradă. Îţi asumi prezenţa la muncă. Eu provin din mediul privat și consider că este foarte importantă experienţa în antreprenoriat. Prima problemă a orașului nostru este infrastructura. Toată lumea se plânge de costuri. Ar fi trebuit să avem un sistem inteligent de decorare a tuturor intersecțiilor semaforizare din Constanța. Dacă tot vrem să reducem poluarea, să știți că mașinile poluează atunci când stau pe loc și când pleacă de pe loc. Nu atunci când circulă. Trebuie construite parcări. Sub toate parcurile din Constanța se pot construi parcări subterane. Pentru prima dată în istorie în Constanța a fost respins proiectul de modificare a bulevardului Mamaia. Acea reconfigurare prevedea aceleași lucrări necorelate și ilogice. Eu merg foarte mult pe jos și observ. Benzile de biciclete în Constanţa nu au fost ok construite. Acestea sunt probleme majore de recepție a lucrărilor. Este ilogică parcarea pe stânga de pe strada Mircea cel Bătrân. Nu suntem în Anglia. Trebuie reconfigurată acea stradă. Lucrări de termoficare, eficienţa energetică înseamnă sute de milioane de euro cheltuite. Se pot face toate acestea pe programe de finanțare europeană. Vorbim de probleme sociale. În orașul Constanța este necesar un spital. O demolare efectivă a Spitalului Municipal și o construcție de la zero. Dacă spitalul acela modular de la Boli Infecțioase arată a spital în anul 2023, poate că am eu o problemă. Apoi avem nevoie de creșe și grădinițe. Există oameni care nu au unde lăsa copiii atunci când pleacă la muncă. Este necesar un parc industrial. Trebuie să fie atrase investiții. Vorbesc despre construcții de fabrici și apariția locurilor de muncă. Clujul și Iașiul ne-au luat o înainte. S-a demolat stadionul, s-a distrus singura pistă de atletism din Constanța, proiectul noului stadion nu include nicio pistă de atletism, iar contractul nu s-a semnat încă. Se poate face o renovare completă a complexului de pe Badea Cârţan. Să știți că mai există niște bazine de înot dar dacă vreți să le vedeți trebuie să vă înarmați cu macete ca să tăiați jungla. Acolo cresc şerpi. Oraşul Constanța suferă de lipsa unor obiective turistice care să fie puse în valoare. Ne chinuim cu Cazinoul, dar în afară de acesta ne trebuie o clădire specială. Oamenii nu au unde să facă fotografii. Nu este nimic amenajat pe malul marii. Turiștii și localnicii nu au unde să se plimbe. Cred că sunt 20 de bănci pe faleza de la Cazino și cam atât. Acolo trebuia să existe zone de recreere. Nu ne valorificăm zona peninsulara, zona unde trăiesc 17 minorități fără niciun fel de conflict interetnic. Despre ea vorbim. Suntem daţi exemplu și nu putem să punem acea zonă în valoare. Nu a existat un program de renovare a clădirilor istorice din orașul Constanța”.