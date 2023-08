Florentin Chiforeanu, PUSL Constanţa: „Vrem să ne desfăşurăm activitatea în mijlocul oamenilor”

Preşedintele organizaţiei judeţene a PUSL Constanţa, Florentin Chiforeanu, împreună cu preşedintele organizaţiei municipale, Gihan Eserghep, cu vicepreşedintele la nivel naţional Iulian Cârlogea, dar şi cu întreaga organizaţie municipală, s-au deplasat în weekendul care tocmai a trecut la stadionul de rugby „Mihail Naca” pentru a urmări un mini-turneu de rugby organizat pentru copii cu vârstele cuprinse între 10 şi 14 ani.Asociaţia de Rugby Tomitanii Constanţa, căci despre ea este vorba, s-a bucurat de prezenţa membrilor PUSL pe parcursul acestui turneu, iar Florentin Chiforeanu ne-a povestit cât de bine s-a simţit în mijlocul copiilor.„După cum v-am mai spus, noi am intrat în acest partid acum aproximativ două luni datorită doctrinei pe care o promovează. A doctrinei umaniste. Mă refer la oameni care se află în mijlocul oamenilor. În weekendul care a trecut l-am avut în mijlocul filialei judeţene Constanţa a PUSL pe domnul Iulian Cârlogea, vicepreşedintele PUSL la nivel naţional cu care am împărtăşit lucruri legate de organizarea de partid. I-am spus grijile noastre, el ne-a mai sugestionat din istoria actelor la nivel naţional, iar sâmbătă ne-am gândit să mergem la Stadionul de Rugby Mihail Naca pentru a asista la un meci de rugby între juniori. Am vrut să stăm în mijlocul copiilor, fără să îi deranjăm din activitatea lor. Am vrut doar să furăm din tonusul şi din inocenţa lor. Asociaţia de Rugby Tomitanii avea organizat în ziua respectivă un turneu de rugby rezervat copiilor cu vârstele cuprinse între 10 şi 14 ani. Am auzit de acest lucru, i-am întrebat dacă ne primesc în tribună şi ne-au primit cu braţele deschise. Am stat în jur de două ore, timp în care am petrecut în aer liber. Ideea a fost a colegului nostru Gihan Eserghep, preşedintele Organizaţiei Municipale Constanța, care de-a lungul vremii a avut relaţii cu această asociaţie. Chiar şi acum este lângă ei din toate punctele de vedere. În acest fel ne-am debarasat de grijile cotidiene şi de presiunea care ne apasă în mod constant”, a declarat pentru Cuget Liber Florentin Chiforeanu.El a avut numai cuvinte de laudă pentru cel care a înfiinţat Asociaţia de Rugby Tomitanii Constanţa, Cristian Cojocaru, omul care se ocupă în permanenţă de micuţii rugbyşti.De asemenea, Florentin Chiforeanu a precizat că PUSL Constanţa vrea să îşi desfăşoare activitatea în mijlocul oamenilor.„De mare ajutor în această acţiune a fost domnul Cristian Cojocaru, care s-a dovedit a fi un om extrem de ospitalier. El ne-a făcut cunoştinţă cu copiii, ne-am prezentat unii altora şi chiar la final, vicepreşedintele filialei judeţene Constanţa, Tiberiu Pleşu, a făcut cadou un fes cu însemnele echipei naţionale de rugby a României pentru copilul care a obţinut cele mai mari note la şcoală. Copiii pe care i-am urmărit se pregătesc pentru un turneu la nivel naţional de însemnătate. Am văzut ce eforturi se fac acolo pentru ca antrenamentele să se desfăşoare. Am aflat de oamenii care sunt alături de această asociaţie şi care ajută cu mijloacele pe care le au la dispoziţie pentru a putea depăşi greutăţile şi nouă chiar ne pasă de aceste lucruri. Conştientizând că actuala clasă politică, oamenii politici din prezent trăiesc în imponderabilitate şi au pierdut contactul cu oamenii simpli, cu realitatea, ei având agenda lor proprie, costumele şi cravatele lor, maşinile lor, nu vrem să mergem pe acest drum, pe această reţetă. Vrem să ne desfăşurăm activitatea în mijlocul oamenilor, în mijlocul naturii şi să rămânem cu picioarele pe pământ, ancoraţi la realitate”, a cocluzionat Florentin Chiforeanu.