Florentin Chiforeanu, noul preşedinte al PUSL Constanţa. „Ținta noastră este 6% la viitoarele alegeri”

Fostul consilier local, în perioada 2000- 2004, Florentin Chiforeanu, constănţean la origine, s-a întors la malul mării pentru a reintra în politică. Mai exact, acesta a preluat conducerea Partidului Umanist Social Liberal, filiala Constanţa. Florentin Chiforeanu este stabilit de 5 ani în Spania şi are afaceri inclusiv în Franţa sau Bulgaria și intenționează să pună în practică expertiza sa dobândită în țările din Europa. În cadrul unei conferințe de presă organizate, miercuri, la Constanța, Florentin Chiforeanu a explicat în câteva cuvinte de ce a ales din nou calea politicii din România.„V-am invitat la această conferinţă pentru a vă informa asupra ultimelor decizii aplicabile de la mijlocul lunii iunie după ce am preluat conducerea filialei județene Constanța. Filiala județeană a Partidului Umanist Social Liberal își asumă o țintă de 6% la viitoarele alegeri locale, parlamentare și europarlamentare. Conducerea filialei județene rămâne pe poziție și sunt așteptați și bineveniți oameni noi cu o conduită politică în societatea constănțeană. Am preluat responsabilitățile de șef al acestei filiale județene. Nu avem o structură definitivată pentru alegeri. Nu vă pot da exemple, pentru că această structură este fluidă. Suntem un partid mic, iar oamenii sunt atrași de coloșii politici. Facem tot posibilul să ne ridicăm. Structura este în lucru şi este foarte devreme să vorbim despre alianțe cu alte partide. În momentul în care te gândești la o alianță trebuie să fii bazat. Mai avem de lucru la potenţa filialei judeţene. Avem câteva sute de persoane membrii ai PUSL. În acest moment, partidul are 500 de membrii actualizați la nivel județean. În momentul în care faci o alianță trebuie să fii puternic, deci trebuie să ne întărim aceste structuri. Oamenii dinainte au făcut ce au făcut, bravo lor, dar trebuie continuat. Trebuie să punem piciorul pe accelerație”, a declarat Florentin Chiforeanu.Printre altele, el a dezvăluit că va fi în permanenţă aproape de acest partid şi, deoarece se află într-o perioadă de tranziție, pentru început va face regulat naveta pentru a fi sigur că ţine strâns „hăţurile” în ceea ce înseamnă filiala PUSL.„Eu m-am născut aici, aici am copilărit, aici mi-am desfășurat viaţa. Acesta nu este oraș. Populația trebuie să pună presiune pe factorii de decizie și să ceară mai mult de la viaţă. Pe bulevardul Mamaia înainte erau tei. În străinătate teii sunt neprețuiţi. Pasarela din Mamaia au îngropat-o în nisip. Afară îi executau pe toți. Rezidenţa mea este în Spania, dar am job și în Franța. Consider că starea de normalitate este să te implici. Va fi foarte greu, voi face naveta. Voi delega competenți, dar voi veni des aici. Cu pârghiile pe care Chiţac le are la îndemână este greu de spus dacă aş fi un primar mai bun. Este un aparat, o primărie, Chiţac nu este singur. După mintea mea, eu aş începe această revelare a orașului de la periferie. Aş fi început de la CET, Poarta 6. Se pun pavele și borduri. Atât. Constanța are mult spațiu verde. Constănțenii nu mai au bani sau interes să le amenajeze”, a adăugat Chiforeanu.Fost consilier local în perioada 2000-2004, Florentin Chiforeanu are o vastă experienţă pe scena politică şi ştie foarte bine cum să gestioneze anumite probleme din interiorul unui partid. Acesta a mai spus că în judeţ există câteva filiale PUSL, două dintre acestea aflându-se la Mangalia şi Tuzla.„Există o echipă despre care eu consider că trebuie modificată puţin. Ne lovim de multe formalități. Un secretar, ca să vină, vrea și el o leafă. Înainte de toate, oamenii ar trebui să vină la partid din voluntariat. Toate argumentele sunt de partea neseriozităţii. Este datorie cetățenească să lupți pentru casa ta. Actualul stadiu istoric în care ne aflăm, are niște reprezentanți în politică. Oferim acest concept umanist de a pune omul în prim plan. Trebuie să le prezentăm oamenilor, în prioritatea corectă și reală, problemele cu care ne confruntăm. În acest moment, nu avem președinte la municipiu. Astăzi, nu am pe cineva în minte. Este foarte devreme, iar organizația trebuie adaptată anului 2023. Acum 2-3 lunim-au căutat oameni din interiorul filialei și am venit. Mai avem și alte sedii prin județ. Două dintre ele sunt la Mangalia și Tuzla”, a explicat Florentin Chiforeanu.