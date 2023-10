Florentin Chiforeanu, omul care crede în schimbare. "Mentalitatea noastră este o problemă!"

Este vorba despre Florentin Chiforeanu, un constănţean get-beget, care a ales în urmă cu mulţi ani să plece în afara graniţelor, iar acum s-a întors pentru a face ceva pentru locul natal.





-În luna iunie a anului 2000, am devenit consilier în cadrul Consiliului Municipal Constanța, Comisia de Urbanism. Din poziția respectivă am militat pentru dezvoltarea urbanistică a orașului. Dar, atenție, în urmă cu 25 de ani, cu totul altele erau problemele Constanței. Nu începuse, nici nu se punea problema de „P+7”, zarea orașului. Desfrâul urbanistic a început după 2004. Dar proiectul care m-a făcut cunoscut la vremea respectivă a fost lărgirea străzii Soveja.-Mi-a plăcut fotbalul datorită prestației echipei naționale din perioada copilăriei și adolescentei mele. Referitor la funcție, pentru mine a fost o onoare să servesc acest sport.-Eu, personal, cred în construcția care se numește Uniunea Europeană. În luarea deciziei, cel mai greu au cântărit dorința copilului de a avea un cadru profesional înalt specializat și faptul că acestuia, adică copilului, îi face plăcere să ne aibă în preajmă. Referitor la adaptare, au fost zero probleme.- În vestul Europei funcționează meritocrația și familia mea se simte excelent într-un asemenea mediu. Eu, personal, mai am niște polițe de plătit pe aici, adică nu am putut să stau nepăsător să privesc cum spărgătorii de bancomate ajung deputați sau senatorii au depistat în cutia neagră a avioanelor otrava. Dacă este mai bine sau mai rău? Răspunsul este lung și complex, nu pot să-l înghesui în câteva cuvinte.