Steluța Popescu, director Garda de Mediu Constanța: "Primăriile trebuie să asigure colectarea separată a deșeurilor de la populație"

-În ce stadiu se află problema gropilor de gunoi din județ?



-Gropile de gunoi din județ, depozitele de deșeuri au și ele problemele lor, destul de mari. Au fost aplicate sancțiuni, s-au transmis către Agenția de Protecție a Mediului notificări cu termen de conformare, cu măsuri pentru rezolvarea problemelor și urmează să verificăm din nou modul în care se respectă. De exemplu, depozitul Costinești a fost sancționat în urmă cu aproximativ două luni cu 100.000 de lei. Aș pune accent pe primării, care nu înțeleg că trebuie să ia toate măsurile astfel încât să asigure colectarea separată a deșeurilor de la populație. Aș da exemplu aici Primăria Cogealac, care a creat multe probleme. A primit multe amenzi, ajungând în cele din urmă la confiscarea autogunoierei, pentru că deșeurile erau abandonate, pur și simplu, pe un amplasament neautorizat.



-De obicei, oamenii colectează pentru a primi ceva în schimb. Cât de benefic este acest sistem?



-Există sistemul acesta, dar, până la urmă, trebuie să fim responsabili și conștienți că nu este voie să aruncăm deșeurile în natură. Marile hipermarketuri și supermarketuri au introdus un sistem prin care oamenii colectează deșeuri în schimbul a ceva. În Constanța, nu este funcțional sistemul de management (SMIT). Se află în faza de licitație publică în acest moment. Sperăm ca până la sfârșitul anului să fie funcțional. Atunci, toate primăriile vor dispune de infrastructură. Va funcționa altfel sistemul acesta de colectare, transport, valorificare și eliminare a deșeurilor.



-Ce acțiuni va întreprinde Garda de Mediu în toamna care urmează?



-Noi am planificat să facem controale tematice la primării. Sunt 70 de primării în județ și trebuie toate controlate. Să vedem cum stau pe partea de salubrizare a localității și dacă au încheiat contracte cu societăți autorizate. Doar la Cogealac aveam o problemă, în rest, toate primăriile au contracte cu operatorii autorizați. Și anul trecut, primăriile au fost controlate și cred că, fără excepție, cam toate au primit sancțiuni. Sper ca în acest an situația să fie mai bună. De asemenea, vor fi verificați operatorii de salubrizare, precum și depozitele de deșeuri care au autorizații integrate de mediu. Iar rezultatele noastre eu le-aș măsura nu neapărat în număr de controale, de sancțiuni sau valoarea lor, le-aș cuantifica în probleme rezolvate. Așa îmi place să judec lucrurile.



-Ce ar mai putea face autoritățile pentru informarea societății civile?



-Un exemplu negativ avem în Satul de Vacanță, anume canalul de legătură dintre cele două lacuri, care este într-o stare deplorabilă. Acele deșeuri ajung în canal, într-o sursă de apă tot de la oamenii care trec prin zonă, nu? Ok, poate nu s-au luat măsuri de întreținere, de curățare, dar și noi, oamenii, sistematic, contribuim la poluarea domeniului public. Ministerul Mediului a dat mai multe semnale de alarmă și a avut programe privind conștientizarea. De exemplu, acum se derulează un proiect inițiat de Ministerul Mediului, Garda de Mediu cu Asociația Comunelor privind responsabilizarea socială în domeniul protecției mediului. Adică, toate primăriile trebuie să informeze. Noi am venit și i-am împins de la spate. De asemenea, am avut întâlniri cu elevii de la școli. De copii chiar am fost surprinsă, știau de poluare, știau de compost, au zis că ei acasă pun toate cojile de la cartofi, de la fructe unde trebuie. Și noi avem criticii noștri, foarte mulți arată cu degetul spre Garda de Mediu. Noi verificăm societăți și mergem pe poluare industrială, pe societăți mari. Altfel, dacă ne pierdem în amănunte, nu putem să rezolvăm problemele mai mari. Pentru noi, Portul Constanța este ca un oraș. Acolo avem sesizări de la cetățenii care locuiesc în zona Poarta 6, pentru că sunt deranjați de mirosuri, de praful de la cereale, de la silozuri, de la mărfuri. Iar acum, traficul în Portul Constanța este mult mai intens, este zgomot, sunt diverse aspecte pe care doar Garda de Mediu trebuie să le rezolve.





-Activitatea Comisariatului Județean Constanța al Gărzii de Mediu pentru primele șapte luni ale acestui an a fost destul de bună. Am efectuat până în prezent 920 de controale, atât planificate, cât și neplanificate. Am aplicat în jur de 120 de sancțiuni, în valoare totală de 3.446.000 de lei. Prioritar pentru noi este să verificăm și soluționăm petițiile și tot ce înseamnă activitate în domeniul mediului. La începutul lunii august, am primit multe petiții. Iar pentru a veni în sprijinul turiștilor de pe litoral, Comisariatul Județean ne-a ajutat cu echipe din alte județe și am desfășurat o activitate mai amplă pe litoral. Astfel, rezultatele chiar au fost foarte bune. Au fost circa 135 de controale și s-au aplicat sancțiuni în valoare aproximativă de 3.200.000 de lei. În special, pe perioada sezonului estival, s-a urmărit modul de gestionare a deșeurilor generate de operatorii de plaje și de restaurante din zona limitrofă. S-au făcut controale și în ceea ce privește poluarea atmosferică. Activitatea noastră se desfășoară și în Portul Constanța, unde avem două puncte de trecere a frontierei. Rolul Gărzii de Mediu este acela de a stopa importurile sau transferurile ilegale de deșeuri care ar putea să ajungă în țară. 30% din activitate o reprezintă cea din port privind transferurile de deșeuri. Acolo, suntem obligați să fim mereu prezenți pentru a verifica importurile și exporturile. În prezent, suntem 15 comisari la Garda de Mediu Constanța. Controalele se fac în echipe de minimum doi comisari, conform hotărârii de organizare și funcționare. Astfel că eu consider că suntem puțini la nivelul județului și la problematica din Constanța. Chiar dacă aplicăm sancțiuni, să știți că amenzile sunt achitate în proporție de 90%, doar patru sunt contestate. Restul sunt achitate în termen și câteva sunt în debit la trezorerie.