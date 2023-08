Profesorul Andrei Szemerjai: "LPS a produs performanţe mari timp de zeci de ani"

Andrei Szemerjai s-a întristat în ultimul timp pentru că, odată cu înfiinţarea Clubului Sportiv Municipal Constanţa, mai mulţi copii de la LPS au plecat la această formaţiune, iar de cele mai multe ori meritele Liceului cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” nu sunt recunoscute. Mai multe despre acest subiect, dar şi despre altele interesante, ne spune chiar profesorul Andrei Szemerjai în rândurile următoare.- Problema este că aceste rezultate sunt obţinute de copii care sunt crescuţi de 5-6 ani aici la noi. Nu ajungi în lotul naţional din august 2022 până în august 2023. Este evident acest lucru. Majoritatea rezultatelor de la canotaj, de la tenis de masă sau de la alte discipline sunt obţinute de copiii de la noi. Inclusiv atleţi. Şi acolo unde există acest protocol de colaborare care înseamnă dublă legitimare, rugămintea mea şi a colegilor ar fi că vrem să se recunoască faptul că aceşti sportivi sunt şi ai noştri. Nu doar ai celor de la CSM. Există acte în acest sens. Acel club nu are la momentul acesta decât un antrenor la canotaj, iar rezultatele acelea sunt obţinute la secţiunea băieţi de către oamenii de la noi. Este vorba despre munca unor oameni. Nu e vorba de mine. Eu mă aflu la final de carieră şi nu am nici de câştigat, nici de pierdut. CSM s-a născut pe 23 august 2022. Atunci a fost marea festivitate. Ei nu au împlinit încă un an. Iar copiii aceştia erau deja la echipa naţională, în momentul când am făcut protocolul de colaborare.- Această instituţie a produs performanţă de zeci de ani. În continuare produce performanţă la nivel de top naţional. Nu degeaba suntem locul al doilea din România din 264 de unităţi de învăţământ subordonate Ministerului Educaţiei, care fac sport. Vorbim aici de CSS-uri, LPS-uri, Cluburi Sportive Universitare şi aşa mai departe. Suntem pe locul al doilea la sporturi olimpice. S-a întâmplat acest lucru în 2021, 2022, ca să nu vă mai zic că în 2016 şi 2018 am fost locul întâi după Jocurile Olimpice de la Rio. Unitatea asta a existat. Sportul de performanţă nu s-a inventat în 23 august 2022. Dubla legitimare este urmare a faptului că instituţiile formatoare cum suntem noi, CSS 1, inclusiv CS Farul, care a accesat bani de la Primărie, în momentul în care a apărut CSM-ul, nu mai accesează niciun leu. Este nedrept. Noi nu importăm valori, noi creştem valori. Aceşti copii au fost crescuţi de noi. În acest ritm, ne vor omorî cu zile. Aceasta este politica lor.- Păi anul acesta cred că aţi văzut şi dumneavoastră ce s-a întâmplat. La Europenele de la Canotaj, fetele au ieşit campioane. La tenis de masă, la Europenele de juniori, au existat trei medalii de aur. La Jocurile Francofone au fost iarăşi câştigate multiple medalii. Tenisul de masă se pregăteşte acum pentru Campionatele Mondiale. Au fost Campionatele Mondiale de Canotaj, unde şi acolo s-au obţinut medalii. Şi sunt unii copii, care nu au legătură cu CSM-ul, care ne întreabă: de ce nu primesc şi ei bani de la LPS? Pentru că LPS nu are fonduri, pentru că Ministerul Educaţiei nu îţi dă fonduri pentru premiere. Şi atunci aceşti copii se uită în traista goală şi ne dăm seama că această politică este puţin parşivă. Cei de la CSM le arată banii copiilor şi îi atrag. Păi, oameni buni, dacă vreţi să intrăm în contre de genul acesta, atunci scoatem acea prevedere legislativă şi voi vrea să văd şi eu carnetul de note al fiecărui elev la disciplinele la care învaţă. Chiar dacă el este legitimat la CSM. Dacă nu face asta, să îşi caute şcoală. Dar nu ar fi corect din partea mea să fac acest lucru, şi de aceea nu o fac. Adică i-aş lua nişte drepturi financiare unui copil pe care le-a câştigat prin muncă şi l-aş aduce la mine să facă foamea. Eu nu voi face aşa ceva.- Ştii de câţi bani mănâncă copiii noştri la cantină? De 30 de lei, 3 mese pe zi. Din acest an, din martie mănâncă de 30 de lei. Până acum au mâncat de 25 de lei. Au fost perioade când au mâncat şi de 20 de lei. Vorbesc de trei mese pe zi. Toată lumea îşi face cruce şi se întreabă: cum se poate aşa ceva? După ce că sunt aşa cum sunt, sunt nerecompensaţi pentru performanţe mari. Eu nu cer recompensă pentru titlul naţional sau pentru locul 10. Eu vorbesc de performanţe internaţionale. Şi alţii cheltuie sume incredibil de mari pentru o echipă care termină campionatul pe locul 10. Ca să fie clar, vorbesc de echipa de baschet băieţi a celor de la CSM Constanţa. Până să apară CSM, bucuria noastră era că, după ce aceşti copii termină liceul, vor merge la CS Farul. Mulţi m-au întrebat de ce nu dau copiii pe grilă, să îi transfer. Păi, înainte când plecau la Farul, Farul fiind un club care nu avea atât de mulţi bani să plătească grila de transfer, noi îi dădeam gratis. Eu nu vând sportivi echipei de seniori din Constanţa. Noi muncim pentru Constanţa, asta este bucuria noastră. Sportul constănţean trebuie să performeze.- Atleţii din Constanţa se vor pregăti pe stradă. Când am spus că vor deveni copiii străzii, eu mi-am asumat. Este o situaţie fără ieşire. Mai nou, a apărut o interpelare în Parlamentul României adresată către ministrul Dezvoltării în care au fost luate mai multe pasaje dintr-o anumită postare pe care eu am făcut-o mai demult pe Facebook, iar un parlamentar cerea răspuns la 4 întrebări. Ştiţi cine a făcut acest lucru? George Simion. Am rămas perplex. Nu l-am văzut în viaţa mea, nu am nicio legătură cu el. Dar probabil că el a văzut postarea şi s-a gândit să întrebe de ce infrastructura de la Constanţa este aşa cum este. Şi acum întreb şi eu. De ce nu s-a făcut o sală de sport, de ce nu s-a făcut un bazin, de ce din banii publici se construiesc în România stadioane fără pistă? Bucureştiul este singura capitală europeană care nu are o pistă europeană omologată. Toate stadioanele pe care le vedem noi la televizor şi care nu au pistă sunt stadioane private. Sunt ale cluburilor respective. Nu sunt făcute din bani publici.- Un lucru este sigur. Nu vom putea merge la Jocurile Olimpice cu aceşti stranieri mercenari care sunt angajaţi de cluburile private, ci vom putea merge doar cu cei pe care îi vom creşte noi. Dar dacă tu închizi robinetul şi îi pui perna pe gură ăluia care îţi creşte copii şi ţi-i dă pentru performanţă şi o mai şi obţii, este foarte greu. Dovadă că Federaţia Română de Atletism este cam singura federaţie care scoate campioni pe bandă rulantă. Şi mai este David Popovici la înot, dar el este o excepţie. El a ajuns acolo datorită familiei, la fel ca şi Simona Halep. Ei au fost ca acele lalele negre crescute printre buruieni. Ce a produs nataţia românească? Avem trei bazine şi două piscine. Să fim serioşi.