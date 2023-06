„Nu se întâmplă nimic cu turiştii, cu charterele! Marii tour-operatori vând de fapt sejururi!”

Cele mai mici tarife din ţară- Cum arată graficul, faţă de sezonul precedent?- Am încheiat anul trecut cu un total de 80.000 de pasageri, zboruri comerciale (66.000) şi necomerciale, la pachet, incluzând şi zborurile militare. Pentru anul acesta, ne dorim să avem o creştere de cel puţin 10%, să ajungem la 100.000 de pasageri. Ne bazăm mult pe revenirea celor de la Turkish Airlines, sper ca şi numărul frecvenţelor să crească până la finele anului.- Se spune că sunt tarife mari la Constanţa şi că de aceea nu zboară lumea de aici!- Nici vorbă de aşa ceva! Din contră, avem cele mai mici tarife din ţară, am lăsat jos preţurile, astfel încât să devenim atractivi din punct de vedere al costurilor. Avem legături, corespondenţe cu foarte multe companii aeriene, încercăm să le aducem la noi, dar este foarte greu.- Nu prezentăm încredere sau ce anume se întâmplă?- Să ştiţi că, la capitolul siguranţă, securitate, calitate stăm nu bine, ci foarte bine. Avem o infrastructură extraordinar de bună, ne comparăm cu Otopeniul. Suntem singurul aeroport din ţară, autorizat, care poate opera avioane de literă de cod 8F, adică foarte mari. Avem o pistă foarte mare, durabilă, o platformă cu 18 locuri de parcare.Mai mult, noi deservim aeronave ale Guvernului SUA şi NATO. Lumea trebuie să ştie că soldaţii care merg în baza militară sau în zonă sunt deserviţi la noi, nu în baza militară. Toate operaţiunile militare se desfăşoară pe aeroport civil, pista este a aeroportului civil, Doamne fereşte de o catastrofă aeriană, intervenim întotdeauna, inclusiv la aeronavele militare.O problemă complexă- M-aţi convins, Kogălniceanu e un aeroport sigur. Şi totuşi, sunt puţini pasageri. Ce-i de făcut?- Aceasta este o problemă complexă, toată lumea ceartă aeroportul, dar haideţi să intrăm în profunzimea fenomenului. Sunt multe explicaţii. În primul rând, am resimţit din plin desfiinţarea asociaţiei locale de promovare. Împreună am dezvoltat curse, rute, s-au mişcat lucrurile, am avut bază Blue Air. Asociaţia s-a implicat mult în promovare, în condiţiile în care soluţiile aeroportului pe această linie sunt reduse. Asociaţia a promovat cursele spre Paris, Milano, Roma, Bruxelles, au funcţionat doi ani, dar, din păcate, nu au putut fi menţinute.Bucureştiul e foarte aproape, mai puţin de două ore de mers cu maşina pe autostradă, iar pe Otopeni sunt mai multe soluţii, rute low-cost. Reţineţi că, atunci când a avut baza la noi, Blue Air era deja o compania middle-cost. Pasagerii se duc după acele preţuri reduse, iar noi nu am mai avut o companie low-cost de la Ryan Air, curse de Pisa, Bergamo.Un alt aspect important: companiile nu au răbdare şi nici bani de pierdut ca să aştepte să creştem, ele sunt pe făcut profit.Au intrat rutele interne, însă privesc sceptic la umplerea acestor aeronave. Pentru cursa de Suceava, nu s-au vândut biletele şi a fost anulată. Nu poţi zbura cu 3-4 pasageri.Promovarea trebuie făcută la nivel naţional şi internaţional, iar marii tour-operatori vând de fapt sejururi, pachete de turism. La nivel local, trebuie creată o organizaţie care să găsească tour-operatori care să aducă turişti români şi străini pe litoral. Cursele de linie, gen Paris, Milano etc., sunt acaparate de Bucureşti, iar Constanţa nu are nici aşa de mulţi locuitori care să plece la muncă în străinătate, cum este de pildă zona Moldovei.Nu se întâmplă nimic cu turiştii, cu chartere. Toată lumea aşteaptă de la aeroport, dar fără agenţii, fără tour-operatori e greu. Bulgaria s-a dezvoltat pe un management german. Noi trebuie să ne unim, să mergem împreună cu agenţii economici, cu administraţia locală la târguri internaţionale, să promovăm oraşul, să propunem un circuit. De exemplu, colaborarea cu Blue Air, pentru a face bază la noi, s-a stabilit la Cracovia!Lucrez la aeroport din 1992. Aduceţi-vă aminte că aeroportul era plin de avioane, dar erau chartere, turiştii veneau la Constanţa pentru că aveau ce face.La ora actuală, cel mai bine merg aeroporturile care sunt departe de Bucureşti: Timişoara, Cluj, Iaşi. La rândul lor, aeroporturile din Oradea, Satu Mare, Arad sau Bacău au şanse minime de dezvoltare, sunt amplasate lângă cele trei mari aeroporturi amintite anterior, iar pasagerii sunt atraşi de bazinele respective.