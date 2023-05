IPS Teodosie: "Pot să fiu cu toată lumea, dacă nu sunt cu Dumnezeu sunt singur"

În a 50-a zi de la Înviere și în a 10-a zi de la Înălțare, fiind toți în rugăciune la un loc apostolii, s-a făcut un vuiet ca de suflare de vânt și a umplut toată casa unde se aflau ei. Și li s-au arătat împărțite limbi ca de foc și s-a așezat pe fiecare dintre cei care s-au umplut de duhul sfânt și au început să vorbească în alte limbi, precum le dădea lor duhul a grăi.





După aceea au ieșit din casă și au devenit luminați, puternici, îndrăzneți, plini de cunoștințe, plini de dorința de a duce și altora bucuria pe care au primit-o. Sărbătoarea aceasta a Rusaliilor sau a Cincizecimii coincidea cu sărbătoarea iudeilor. De aceea erau adunați în Ierusalim mulțime de bărbați și de femei, cum spune cartea „Faptele apostolilor“, din toate neamurile de sub cer. Și apostolii au început să vorbească mulțimilor. Și vorbeau precum îi lumina Duhul sfânt. Petru a vorbit în numele tuturor. Și vorbeau și ceilalți. Și era uimită mulțimea aceasta că ei vorbeau pe limba lor, galileeni fiind. Dar fiecare din cei ce ascultau vedeau că înțeleg. Și au început să se întrebe: aceștia care ne vorbesc nu sunt cumva galileeni și cum auzim noi, fiecare în limba noastră în care ne-am născut? Și-atunci, fariseii văzând aceasta, ei care l-au urât pe Mântuitorul până l-au dus la moarte, acuma văzându-l înviat ce puteau să-i mai facă? Mai ales că el avea puteri depline, de Dumnezeu desăvârșit și om desăvârșit. Și-atunci au început să-i acuze pe apostoli. „Aceștia care vă vorbesc sunt plini de must!”, adică sunt băuți. „De aceea vi se pare că vorbesc în alte limbi”. Dar Petru le-a răspuns: „Luați aminte, este al treilea ceas din zi, ora 9 dimineață, robii voștri nu sunt plini de must, ci aceasta este împlinirea proorocirii prorocului Isaia”. Care rostise cu sute de ani înainte „În zilele din urmă, zice Domnul, voi trimite din duhul meu peste fiii voștri și fiicele voastre și vor prooroci. Și peste slugile voastre voi trimite din duhul meu și vor prooroci”. Și după ce le-a vorbit destul erau toți pătrunși la inimă și la urechi. Și-au întrebat „Dar ce să facem? Ne-ați vorbit atât de convingător?”. Și Le-a zis Petru: „Pocăiți-vă! Să se boteze fiecare dintre voi în numele lui Isus și veți primi darul Duhul sfânt“. Și s-au botezat în ziua aceea, a Cincizecimii sau Rusaliilor, circa 3.000 de suflete, cu mic, cu mare. După care s-au și împărtășit. Astfel s-a întemeiat biserica. Ziua Cincizecimii este ziua istorică de naștere a bisericii celei văzute, când Dumnezeu a trimis Duhul Sfânt peste apostoli, aceștia au vorbit mulțimilor, mulțimile au crezut în cel ce le-a trimis Duhul Sfânt, tatăl l-a rugămintea fiului, și iată botezându-se au întemeiat prima comunitate creștină. Și iată, s-a întemeiat biserica nevăzută, care are legătură cu cea nevăzută, căci Hristos era în cer, dar el este capul bisericii. Și a doua zi, alte 2.000 de creștini s-au botezat și sporea biserica în fiecare zi.