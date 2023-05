Şi ei au fost mici, dar au ajuns oameni mari! "Îmi amintesc că puneam piuneze pe scaunul profesoarei de geografie"

Ea este singurul moment al vieţii în care trăim totul la maximă intensitate, în care plângem și râdem în aceeași zi, în care ne supărăm și iertăm după câteva momente, în care suntem singuri și totodată cu toată lumea. Apoi, odată cu trecerea anilor, toată această magie dispare, făcând loc unei lumi mult mai serioase. Chiar şi aşa, cu toţii ne amintim cu mare drag despre copilăria noastră mult iubită. Ajunşi la maturitate, încă ne face plăcere să rememorăm momente şi primii noştri ani de viaţă. Vă întrebaţi ce copilărie au avut unii copii „mari” de acum? Pentru că astăzi este 1 iunie, i-am provocat pe câțiva dintre colaboratorii noștri să ne povestească despre zilele lor de pe vremea când erau mici.Secretarul general al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR) şi preşedintele de onoare RESTO, Corina Martin, ne-a mărturisit că, privind în urmă, la anii copilăriei, nu are foarte multe amintiri, dar fotografiile vremii o ajută să îşi amintească şi să îşi înţeleagă şi să interpreteze copilăria. „Remarc în multe dintre fotografii că aveam un şirag de perluţe la gât sau ceva care să se distingă şi am multe fotografii la butoanele radioului pe care îl aveam în casă - ceea ce va explica pasiunea pentru muzică, ce mă însoţeşte şi acum. Cânt mult şi la volan, în maşină sau la evenimente, din pasiune. Şirag de perle port adesea, descoperind, între timp, că este piatra zodiei mele, Rac. Iubeam vacanţele la ţară, considerându-le un «exil». Acum, caut şi promovez şi iubesc satul dobrogean şi duc mii de constănţeni şi turişti în excursii în Dobrogea, în sate şi comune ale căror tradiţii şi gastronomie le promovez. Eram în centrul evenimentelor în copilărie, în orice se întâmpla, şi ascultam fermecată cântecele pe care tata, mai ales, dar şi mama le cântau la petreceri la noi acasă sau oriunde - şi cânt mereu şi acele cântece de la tata, inclusiv lăutăreşti, deşi el nu era cântăreţ sau muzicant. Îmi amintesc că am crescut într-o familie de oameni modeşti, ca orice familie a acelor vremuri, într-un bloc din Tomis 3, construit în 1966, un an înainte să vin pe lume, la 15 iulie 1967. Tata este cel care m-a iubit fără cuvinte, dar de ale cărui dragoste, grijă şi protecţie m-am «iluminat» abia după ce a plecat brusc şi prea devreme din această lume. Avea trăsături de tătar, ceea ce îi face pe unii să mă întrebe, şi acum, dacă am rădăcini turceşti sau tătăreşti, iar pe mama o cheamă Caliopi, fără să aibă sânge grecesc, ci doar un naș de botez grec, la acea vreme”, ne-a declarat Corina Martin.