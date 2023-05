Spectacolul "Magic Swing" aduce pe scenă muzică plină de romantism

Soliştii care vor urca pe scenă sunt: Daniela Vlădescu, Gabriela Dobre, Raluca Dărăban, Veronica Răceală, Silvia Simionescu, Maria Cernat, Octavian Minea, Iulian Bratu, Cristian Parmac, Adrian Pîrlea.





„Tuturor ne era dor de muzica plină de romantism a anilor '30, '40, '50, '60, de şlagărele nemuritoare ale acelor timpuri şi ne-am dorit să le dăruim publicului nostru drag, îmbrăcate în haina preţioasă a dansului. De aceea, melodiile interpretate live, precum «Only you», «Strangers in the night», «Sing, sing, sing», «Love me tender», «Rum and coca cola» sau «Chatanooga choochoo», sunt ilustrate cu graţie sau virtuozitate prin momente de balet clasic, neoclasic, jazz şi dans sportiv, într-o scenografie simplă, dar completată de trăirile intense pe care le reflectă această muzică fără egal, în frumuseţe şi trăinicie”, a declarat Gabriela Dobre.





Sâmbătă, 6 mai 2023, ora 19:00, va avea loc pe terasa Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, spectacolul „Magic Swing”. Potrivit reprezentanţilor instituţiei de cultură, conceptul acestei reprezentaţii este unul bazat pe sincretismul artelor, în strădania de a pava cu sensibilitate și atitudine solară drumul dinspre scenă către spectatorul dornic de experiențe noi, frumoase, capabile de a-l smulge din cenușiul cotidian. Concepția spectacolului este semnată de Gabriela Dobre, coregrafia îi aparţine lui Iulian Ghencea, asistent coregrafie este Petronela Iordache, light design-ul poartă amprenta lui Ştefan Sterian, sunetul îi aparţine lui Bogdan Costea, iar regia tehnică, lui Adrian Renea.