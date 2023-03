Preşcolarii de la Grădiniţa „Steluţele Mării” au defilat într-o paradă veselă şi colorată, în cadrul Săptămânii Verzi

Joi, 30 martie, la Grădiniţa „Steluţele Mării” din Constanţa a fost forfotă mare. Zeci de părinţi şi copii au luat parte la „Parada costumelor eco”, desfăşurată în cadrul Săptămânii Verzi. Toate costumaţiile copilaşilor au fost minunate, fiind realizate din materiale reciclabile (carton, hârtie, ziare, nailon, materiale izolante etc). Cei mici au defilat pe podium pentru a-şi etala costumele ingenioase, îndelung muncite şi pline de culoare. Băieţeii au ales, în mare parte, să se costumeze în roboţi Transformers, astronauţi, în timp ce fetiţele au preferat zânele, prinţesele și diferite personaje din poveşti. Indiferent de costumaţiile alese, toate au fost ingenioase, inedite, iar micuţii, din toate grupele, au fost minunaţi. La final, bucuria copiilor a fost câştigul cel mai mare, ei fiind fericiţi că au participat la o acţiune atât de frumoasă şi că au primit, fiecare în parte, diplome.În această săptămână, a precizat directorul instituţiei, Nina Andreiev, grădinița a desfăşurat o serie de activităţi, toate în cadrul programului naţional „Săptămâna Verde”. „Îi învăţăm pe copii cum să preţuiască natura. Cum facem acest lucru? Prin acțiuni concrete, de protecție a mediului înconjurător, prin prevenirea deteriorării mediului, ieșim în natură. Ei trebuie să cunoască natura, plantele și animalele, prin povești, prin exemple de bună practică. Totodată, am desfășurat activități de ecologizare şi am avut-o invitată pe dr. Cristina Anca Cioltan, de la care cei mici au învățat despre plantele medicinale. La „Parada costumelor eco” au participat 387 de copii, care au învățat că, din niște pungi de plastic, de exemplu, din cutii, din dopuri de plastic, putem realiza jucării frumoase, deci să le dăm viață acestor deșeuri”, a declarat directorul pentru „Cuget liber”.