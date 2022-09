Primarul din Năvodari, Florin Chelaru, ajutor pentru 90 de copii preșcolari

„Pentru toți cei 90 de copii care au fost respinși inițial pentru înscrierea la grădinițele din Năvodari am găsit locuri! Cu ajutorul domnului inspector școlar general Sorin Mihai și al doamnei director Angelica Enache, la Grădinița «Peștișorul de Aur» am înființat patru grupe noi (trei grupe mici și una mijlocie). Ieri a venit oficial și decizia de la IȘJ, astăzi am verificat la grădiniță stadiul pregătirilor și vă pot spune că toată lumea așteaptă bucuroasă prima zi de grădiniţă”, a transmis edilul Florin Chelaru.



De asemenea, primarul a mai afirmat că în şcoli şi în grădiniţe se face curăţenie la foc automat pentru ca elevii să se întoarcă în cele mai bune condiţii la clase. „Școlile, grădinițele, creșa și liceul se pregătesc să-și primească, în cele mai bune condiții, copiii! Pe ici, pe colo, mai avem ceva retușuri, lucrări sau facem curățenie, dar totul va fi gata! Suntem alături de directori, cadrele didactice și părinți pe baricade pentru ca noul an școlar să fie un succes pentru toată lumea”, a mai spus Chelaru.





