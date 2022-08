Primarul din Năvodari, Florin Chelaru, raport de activitate pentru o săptămână

„În ceea ce priveşte administrarea domeniului public şi privat, am întocmit 11 avize de intervenţie, 4 avize de funcţionare pentru agenţi economici şi 12 verificări ale documentaţiilor cadastrale, planuri de situaţie şi declaraţii întocmite. În acelaşi timp, s-au creat 20 de autorizaţii pentru locuri de parcare, șase vizări pentru autorizaţii de taxi, avize pentru traseu, certificate pentru înregistrarea autovehiculelor lente, radieri buldo şi aviz publicitate. În cadrul serviciului de asistenţă socială şi protecţia persoanelor cu handicap s-au efectuat vizite în teren și anchete sociale pentru copiii cu handicap la solicitarea beneficiarilor, iar apoi întocmirea și înaintarea acestora conducerii spre semnare”, a mai adăugat Chelaru.



De asemenea, s-au efectuat vizite în teren pentru verificarea din oficiu a copiilor cu dizabilități/asistenților personali, întocmirea rapoartelor/referatelor și înaintarea acestora conducerii spre semnare.



În ceea ce priveşte compartimentul de beneficii şi asistenţă socială, s-au întocmit documentele pentru încetarea dreptului la suplimentul lunar pentru energie, pentru un număr de patru beneficiari care nu mai îndeplinesc condiţiile de acordare. Mai mult decât atât, s-a transmis situaţia lunii mai privind alocaţiile de stat/indemnizaţiile de creştere copil/stimulent de inserţie către AJPIS Constanţa.

„În cadrul centrului de zi pentru copii s-a organizat o întâlnire de lucru cu factorii decizionali ai unității administrativ-teritoriale în vederea inițierii unui parteneriat cu Asociația Pacienților cu Boli Cronice «Restart la viață» pentru organizarea grupurilor de suport și acordare de servicii de terapie psihooncologică în mod gratuit pentru persoanele diagnosticate cu cancer”, a mai spus șeful administrației publice locale din Năvodari.



Mircea GHIŢĂ





Primarul oraşului Năvodari, Florin Chelaru, a întocmit un raport de activitate pentru intervalul 1-5 august. Edilul din Năvodari a avut cu ce să se laude, deoarece în „Oraşul unde Soarele sărută Marea” s-a muncit de dimineaţă şi până seara pentru ca acesta să fie igienizat.„Vrem ca totul să fie foarte bine pus la punct. Am igienizat cimitirul din localitate, am cărat şi am manipulat gardurile celor de la Jandarmeria Română şi am montat un sistem de irigaţii la Blocul C5. De asemenea, am cosit şi am tuns mai multe rulouri de gazon, am avut grijă de mentenanţa de la Biobază şi am reparat mobilierul stradal care era vandalizat. Cu ajutorul echipelor de la primărie, am turnat o placă de beton la un loc de joacă din Năvodari şi am pregătit zona blocurilor O-uri pentru că acolo vrem să montăm rulouri de gazon, astfel încât totul să fie cât mai frumos”, a declarat Florin Chelaru.